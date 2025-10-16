Tigres vs San Luis se encaran en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Amazonas.

Después de cumplirse 15 jornadas de la Liga MX Femenil, Tigres es la escuadra líder del Apertura 2025.

Tigres vs San Luis: Fecha para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX Femenil

San Luis visita a Tigres en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el sábado 18 de octubre de 2025.

Tigres vs San Luis será el único partido de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, que se jugará el sábado 18 de octubre en el Estadio Universitario.

Tigres vs San Luis: Horario para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX Femenil

A las 17 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Tigres vs San Luis, en la continuación de la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Tigres vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX Femenil?

Las plataformas Amazon Prime Video y Fox Sports transmitirán el partido Tigres vs San Luis, el sábado 18 de octubre.

Partido: Tigres vs San Luis

Fase: Jornada 16 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Amazon Prime Video y Fox Sports

¿Cómo llega Tigres a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil vs San Luis?

Tigres visitó al América Femenil en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, partido que ganó con marcador de 2-1.

Con la victoria, Tigres llegó a 38 puntos en el primer lugar de la Liga MX Femenil, con el Pachuca siguiendo sus pasos de cerca.

Así que, vencer a San Luis en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil es indispensable para Tigres.

¿Cómo quedó San Luis en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

San Luis, rival de Tigres en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, enfrentó a Toluca y empató 1-1 en calidad de local.

San Luis suma 22 puntos en el lugar 11 de la Liga MX Femenil, aún con posibilidades de calificar a la Liguilla del Apertura 2025.