La Liga MX Femenil cumplió su Jornada 9 y de cara a la recta final del Apertura 2025, te decimos cómo están las posiciones en la tabla general de la competencia.

La tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tiene movimientos en cada semana, pero tras la Jornada 9 el liderato no cambió de dueño.

Tabla general del torneo Apertura 2025 de la Liga MX después de la Jornada 9

Los movimientos en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil no cesan, pero las dueñas de la cima siguen siendo las Águilas del Club América.

Con 8 victorias en la Liga MX Femenil, el América Femenil se mantiene en la cima de la competencia, aunque perdió en la Jornada 9 en la cancha de Pachuca.

Tigres, Pachuca y Toluca son las escuadras que siguen al América Femenil en la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil.

A continuación te compartimos la tabla general de posiciones la Liga MX Femenil:

América Femenil | 24 puntos Tigres | 22 puntos Pachuca | 20 puntos Toluca | 20 puntos Pumas | 19 puntos Rayadas | 17 puntos San Luis | 16 puntos FC Juárez | 15 puntos León | 15 puntos Chivas | 14 puntos Cruz Azul| 11 puntos Atlas | 9 puntos Tijuana| 5 puntos Necaxa | 5 puntos Santos | 4 puntos Querétaro | 3 puntos Mazatlán | 1 punto Puebla | 1 punto

¿Cuándo inicia la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

La Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil inicia el viernes 5 de septiembre de 2025, con cuatros partidos.

El sábado 6 de septiembre continúa la Jornada 10 de la Liga MX Femenil con un partido, mientras que el domingo 7 de septiembre están programados tres juegos.

La actividad de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil concluye el lunes 8 de septiembre.

Estos son los partidos de la Jornada 10 de la Liga MX.

Viernes 5 de septiembre

Atlas vs Querétaro

León vs Chivas

FC Juárez vs Pachuca

Sábado 6 de septiembre

Pumas vs Toluca

Domingo 7 de septiembre

América Femenil vs San Luis

Tiijuana vs Santos

Tigres vs Rayadas

Lunes 8 de septiembre