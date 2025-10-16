Tigres vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga MX, el viernes 17 de octubre; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

La Jornada 13 de la Liga MX inicia con tres partidos, y en el turno estelar se miden Tigres vs Necaxa.

Tigres vs Necaxa: Pronóstico de la Jornada 13 de Liga MX

Tigres es favorito para vencer a Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 a los Rayos.

Tigres vs Necaxa: Posibles alineaciones de la Jornada 13 de Liga MX

Tigres recibirá con esta posible alineación a Necaxa, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Joaquim Jesús Angulo Marco Farfán Fernando Gorriarán Juan Brunetta Diego Lainez Ángel Correa Marcelo Flores André-Pierre Gignac

Necaxa buscará sacar un buen resultado en la cancha de Tigres, con esta posible alineación.

Ezequiel Unsain Emilio Lara Tomás Jacob Cristian Calderón Kevin Rosero Iván Rodríguez Agustín Palavecino Franco Rossano Joao Rojas Diber Cambindo Tomás Badaloni

Tigres vs Necaxa: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

El viernes 17 de octubre, Tigres vs Necaxa juegan el partido de la Jornada 13 de Liga MX, y el Volcán será el escenario de la visita del equipo de Fernando Gago.

A partir de las 21 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Necaxa chocarán en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX.

Tigres vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX

La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Necaxa, duelo con el que cierra la actividad de la Jornada 13 de la Liga MX, programada el viernes 17 de octubre.

Partido: Tigres vs Necaxa

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Caliente TV y el Canal 7

¿Cómo llegan Tigres y Necaxa al partido de la Jornada 13 de Liga MX?

Tigres empató 1-1 con Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, por lo que llega obligado a vencer a Necaxa.

Tigres suma 23 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.

La Jornada 12 de la Liga MX enfrentó a Necaxa con Pachuca, partido que perdieron los Rayos en su cancha.

Necaxa se estancó con la derrota en 9 puntos como lugar 16 de la Liga MX.