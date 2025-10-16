Tigres vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga MX, el viernes 17 de octubre; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
La Jornada 13 de la Liga MX inicia con tres partidos, y en el turno estelar se miden Tigres vs Necaxa.
Tigres vs Necaxa: Pronóstico de la Jornada 13 de Liga MX
Tigres es favorito para vencer a Necaxa en la Jornada 13 de la Liga MX, y el pronóstico es que ganará con marcador de 3-1 a los Rayos.
Tigres vs Necaxa: Posibles alineaciones de la Jornada 13 de Liga MX
Tigres recibirá con esta posible alineación a Necaxa, en la Jornada 13 de la Liga MX.
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Joaquim
- Jesús Angulo
- Marco Farfán
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Ángel Correa
- Marcelo Flores
- André-Pierre Gignac
Necaxa buscará sacar un buen resultado en la cancha de Tigres, con esta posible alineación.
- Ezequiel Unsain
- Emilio Lara
- Tomás Jacob
- Cristian Calderón
- Kevin Rosero
- Iván Rodríguez
- Agustín Palavecino
- Franco Rossano
- Joao Rojas
- Diber Cambindo
- Tomás Badaloni
Tigres vs Necaxa: Día y hora para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
El viernes 17 de octubre, Tigres vs Necaxa juegan el partido de la Jornada 13 de Liga MX, y el Volcán será el escenario de la visita del equipo de Fernando Gago.
A partir de las 21 horas, tiempo del centro de México, Tigres vs Necaxa chocarán en el inicio de la Jornada 13 de la Liga MX.
Tigres vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de Liga MX
La plataforma Caliente TV y el Canal 7 transmitirán el partido Tigres vs Necaxa, duelo con el que cierra la actividad de la Jornada 13 de la Liga MX, programada el viernes 17 de octubre.
- Partido: Tigres vs Necaxa
- Fase: Jornada 13 de la Liga MX
- Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Caliente TV y el Canal 7
¿Cómo llegan Tigres y Necaxa al partido de la Jornada 13 de Liga MX?
Tigres empató 1-1 con Cruz Azul en la Jornada 12 de la Liga MX, por lo que llega obligado a vencer a Necaxa.
Tigres suma 23 puntos en el lugar 5 de la tabla general en el Apertura 2025 de la Liga MX.
La Jornada 12 de la Liga MX enfrentó a Necaxa con Pachuca, partido que perdieron los Rayos en su cancha.
Necaxa se estancó con la derrota en 9 puntos como lugar 16 de la Liga MX.