Brentford vs Manchester City se enfrentan en la Jornada 7 de la Premier League; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Cinco partidos están programados en el cierre de la Jornada 7 de la Premier League, entre ellos el Brentford vs Manchester City.

Brentford vs Manchester City: ¿Cuándo ver el cierre de la Jornada 7 de la Premier League?

El domingo 5 de octubre de 2025 culmina la Jornada 7 de la Premier League, y en la cancha del Brentford, Manchester City busca su cuarto triunfo en la competencia.

Brentford vs Manchester City: ¿Dónde ver el cierre de la Jornada 7 de la Premier League?

La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Brentford vs Manchester City, como parte de la Jornada 7 de la Premier League.

Brentford vs Manchester City chocan a partir de las 9:30 horas, tiempo del centro de México, el domingo 5 de octubre.

Partido: Brentford vs Manchester City

Fase; Jornada 7 de la Premier League

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Selhurst Park

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Brentford a la Jornada 7 de la Premier League?

El Brentford, rival de Manchester City en la Jornada 7 de la Premier League, doblegó 3-1 al Manchester United en su anterior partido.

Con los tres puntos sumados ante Manchester United, el Brentford llegó a 7 unidades en el lugar 13 de la Premier League.

Sumar otra victoria en la Jornada 7 de la Premier League sobre Manchester City, sería fundamental para el Brentford.

Así llega Manchester City a la Jornada 7 de la Premier League vs Brentford

El Manchester City llega a la Jornada 7 de la Premier League contra Brentford, con la necesidad de lograr un buen resultado que lo acerque a los primeros lugares de la competencia.

En la Jornada 6 de la Premier League, el Manchester City goleó 5-1 al Burnley, un triunfo importante en el objetivo del equipo de Pep Guardiola de ganar el campeonato.

Previo a la Jornada 7 de la Premier League, el Manchester City empató 2-2 con el Mónaco en su segundo partido de la Champions League.