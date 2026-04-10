Tigres vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es empate 2-2 en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Chivas.

Tigres vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de Liga MX

El pronóstico del partido, Tigres vs Chivas es empate 2-2 en Monterrey.

Pronóstico: Tigres 2-2 Chivas

Tigres vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Chivas, en la Jornada 14 de la Liga MX.

Tigres

Portero: Guzmán

Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg

Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo

Delanteros: Lainez y Aguirre

DT: Guido Pizarro

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González

Mediocampistas: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Rubén González

Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González

DT: Gabriel Milito

Armando González, jugador de Chivas (mexsport / Juan Carlos Ocampo)

Tigres vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX

Tigres vs Chivas se verán las caras el sábado 11 de abril en la Jornada 14 de la Liga MX, a partir de las 17 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One y Canal 7.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Jornada 14

Torneo: Clausura 2026 Liga MX

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX?

Tigres se ubica en la octava posición de la Liga MX con 17 puntos, así que no puede darse el lujo de perder con Chivas.

Chivas empató con Pumas en la Jornada 13de la Liga MX para llegar a 31 puntos en la cima del Clausura 2026.