Tigres vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Y el pronóstico del juego es empate 2-2 en la cancha del Estadio Universitario.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Chivas.
Tigres vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de Liga MX
El pronóstico del partido, Tigres vs Chivas es empate 2-2 en Monterrey.
- Pronóstico: Tigres 2-2 Chivas
Tigres vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Chivas, en la Jornada 14 de la Liga MX.
Tigres
- Portero: Guzmán
- Defensas: Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique y Zanre Zwarg
- Mediocampistas: Brunetta, Correa, Araújo
- Delanteros: Lainez y Aguirre
- DT: Guido Pizarro
Chivas
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Diego Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González
- Mediocampistas: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Rubén González
- Delanteros: Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González
- DT: Gabriel Milito
Tigres vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX
Tigres vs Chivas se verán las caras el sábado 11 de abril en la Jornada 14 de la Liga MX, a partir de las 17 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Chivas
- Fase: Jornada 14
- Torneo: Clausura 2026 Liga MX
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX?
Tigres se ubica en la octava posición de la Liga MX con 17 puntos, así que no puede darse el lujo de perder con Chivas.
Chivas empató con Pumas en la Jornada 13de la Liga MX para llegar a 31 puntos en la cima del Clausura 2026.