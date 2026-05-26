Efraín Juárez seguiría en Pumas, equipo con el que tiene contrato de seis meses más y piensa cumplirlo, aseguró David Baldwin, representante del entrenador mexicano.

Este lunes, versiones periodísticas afirmaron que Efraín Juárez había decidido marcharse a Europa para continuar su carrera como entrenador.

Al respecto, el representante de Juárez, David Baldwin, compartió un mensaje en redes sociales para aclarar la situación del entrenador mexicano en Pumas.

En dicho mensaje, el representante de Efraín Juárez afirmó que se respetará el contrato, después de la temporada en la que Pumas llegó hasta la final.

“Para que quede claro, Efraín Juárez no va a dejar a los Pumas. Tenemos un contrato y lo respetaremos salvo que se diga lo contrario. Hemos tenido una temporada increíble y Efraín ha hecho un trabajo increíble con los Pumas”

Efraín Juárez sí podría salir de Pumas pese a tener contrato

Después de tres temporadas como entrenador de Pumas, Efraín Juárez tiene contrato de seis meses más con el equipo universitario, acuerdo que quiere cumplir.

Sin embargo, la posibilidad de una posible salida no está descartada, y en el mensaje del representante de Juárez se puede leer entre líneas con la frase: “Tenemos un contrato y lo respetaremos salvo que se diga lo contrario”.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas le ofrecería un contrato multianual a Efraín Juárez

La directiva de Pumas se reunió con Efraín Juárez este lunes, y trascendió que el propósito de la institución universitaria es darle un contrato a largo plazo al entrenador de al menos 3 años.

En ese sentido, el proyecto de Pumas recibiría el apoyo y respaldo para fortalecer el plantel en busca de mantener la solidez mostrada en el torneo que terminó el domingo 24 de mayo con la derrota en la final.

Pumas volverá a los entrenamientos en la última semana del mes de junio, pero antes de esa fecha habría noticias sobre el futuro de la relación entre Efraín Juárez y el equipo.