Con el viernes botanero inicia el 10 de abril la Jornada 14 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Puebla vs León y FC Juárez vs Tijuana podrán verse por FOX One y Canal 7, desde las 19 horas.

Estos son los 2 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 14 de Liga MX:

Puebla vs León | 19 horas | FOX One y Canal 7

FC Juárez vs Tijuana | 21:06 horas | FOX One y Canal 7

Puebla vs León: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 10 de abril

Puebla recibe a León en el inicio de la Jornada 14 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 10 de abril, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: Puebla vs León

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One y Canal 7

Puebla en partido de la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

FC Juárez vs Tijuana: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 10 de abril

FC Juárez vs Tijuana chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 10 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Canal 7 y FOX One transmitirán el partido FC Juárez vs Tijuana.

Partido: FC Juárez vs Tijuana

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 10 de abril de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y FOX One