La Jornada 14 de la Liga MX continúa el sábado 11 de abril con el partido Atlas vs Rayados en el Estadio Jalisco. Transmiten Canal 5, TUDN, ViX y YouTube a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Atlas vs Rayados

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Atlas vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

La Jornada 14 de la Liga MX enfrenta al Atlas vs Rayados en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Atlas vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX

Las señales de las plataformas Canal 5, TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Atlas vs Rayados.

Partido: Atlas vs Rayados

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube

Lucas Ocampos, jugador de Rayados (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

¿Cómo llegan Atlas y Rayados al partido de la Jornada 14 de Liga MX?

Atlas y Rayados se mantienen en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.