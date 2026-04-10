La Jornada 14 de la Liga MX continúa el sábado 11 de abril con el partido Atlas vs Rayados en el Estadio Jalisco. Transmiten Canal 5, TUDN, ViX y YouTube a las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Atlas vs Rayados
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Fase: Jornada 14 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
Atlas vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
La Jornada 14 de la Liga MX enfrenta al Atlas vs Rayados en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
Atlas vs Rayados: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX
Las señales de las plataformas Canal 5, TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Atlas vs Rayados.
- Partido: Atlas vs Rayados
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Fase: Jornada 14 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo llegan Atlas y Rayados al partido de la Jornada 14 de Liga MX?
Atlas y Rayados se mantienen en la pelea por la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.
- Atlas suma 18 puntos en el sexto lugar de la Liga MX, por lo que en este momento jugaría la Liguilla.
- Rayados está fuera de la Liguilla luego de 13 jornadas de la Liga MX, pues con 14 puntos se ubica en el lugar 13.