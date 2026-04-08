Tigres vs Chivas juegan en la Jornada 14 de la Liga MX. El partido es el sábado 11 de abril de 2026 y será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Tigres vs Chivas
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN.
Tigres vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX?
Tigres vs Chivas se enfrentarán el sábado 11 de abril como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.
Tigres vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?
El Tigres vs Chivas será transmitido por las señales del Canal 5, ViX y TUDN, el sábado 11 de abril.
- Partido: Tigres vs Chivas
- Fase: Jornada 14 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 11 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN.
¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX?
Tigres se ubica en la octava posición de la Liga MX con 17 puntos, así que no puede darse el lujo de perder con Chivas.
Chivas empató con Pumas en la Jornada 13 de la Liga MX para llegar a 31 puntos en el liderato del Clausura 2026.
Si Chivas derrota a Tigres como visitante estará muy cerca de amarrar el liderato de la Liga MX de cara a la Liguilla del futbol mexicano.