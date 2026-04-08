Tigres vs Chivas juegan en la Jornada 14 de la Liga MX. El partido es el sábado 11 de abril de 2026 y será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN.

Chivas es líder de la Liga MX (mexsport / Juan Carlos Ocampo)

Tigres vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX?

Tigres vs Chivas se enfrentarán el sábado 11 de abril como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

Tigres vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

El Tigres vs Chivas será transmitido por las señales del Canal 5, ViX y TUDN, el sábado 11 de abril.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Jornada 14 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN.

Diego Lainez, jugador de Tigres. (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 14 de la Liga MX?

Tigres se ubica en la octava posición de la Liga MX con 17 puntos, así que no puede darse el lujo de perder con Chivas.

Chivas empató con Pumas en la Jornada 13 de la Liga MX para llegar a 31 puntos en el liderato del Clausura 2026.

Si Chivas derrota a Tigres como visitante estará muy cerca de amarrar el liderato de la Liga MX de cara a la Liguilla del futbol mexicano.