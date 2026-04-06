Tigres vs Chivas se llevó a cabo este domingo 5 de marzo, como parte de la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

En un partido muy parejo, finalmente Tigres Femenil rescató el empate en la recta final ante Chivas Femenil.

Marcador: Tigres 2-2 Chivas

¿Cómo quedó el Tigres vs Chivas de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Tigres recibió a Chivas en el Estadio Universitario, en lo que fue el cierre de la Jornada 16 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Así cayeron los goles en el empate de Tigres Femenil y Chivas Femenil:

Minuto 11: Gol de Jasmine Casarez para Chivas

Minuto 43: Gol de Alicia Cervantes para Chivas

Minuto 58: Gol de Diana Ordoñez para Tigres

Minuto 88: Gol de María Sánchez para Tigres

Tigres enfrentó a Chivas en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cómo van Tigres y Chivas tras la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Con el empate del domingo 5 de abril, Chivas llegó a 32 puntos para colocarse en el quinto lugar de la tabla general en la Liga MX Femenil.

Mientras que Tigres llegó al cuarto lugar de la tabla general con 34 puntos.

Rivales de Tigres y Chivas en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

Tigres visitará a Rayadas de Monterrey, en lo que será el Clásico Regio Femenil en la última jornada de la Liga MX Femenil el próximo 24 de abril.

Por su parte, Chivas cerrará el torneo regular en casa el próximo 24 de abril, cuando reciba al Deportivo Toluca.