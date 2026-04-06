La tabla de posiciones después de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de San Luis en Mazatlán. Rayadas sigue como líder con 40 puntos.
Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.
- Rayadas | 40 puntos
- América | 39 puntos
- Pachuca | 36 puntos
- Tigres | 34 puntos
- Chivas | 32 puntos
- Toluca | 32 puntos
- Cruz Azul | 30 puntos
- FC Juárez | 25 puntos
- Tijuana | 25 puntos
- Pumas | 21 puntos
- Mazatlán | 18 puntos
- San Luis | 18 puntos
- León | 16 puntos
- San Luis | 15 puntos
- Atlas | 12 puntos
- Puebla | 8 puntos
- Santos| 6 puntos
- Querétaro | 5 puntos
- Necaxa | 4 puntos
Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 4 de abirl con triunfos de Cruz Azul y América.
Estos son todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil:
- Toluca 0-4 Cruz Azul
- Querétaro 1-4 América
- Pumas 2-2 Puebla
- Necaxa 1-6 Tijuana
- Atlas 1-1 Santos
- FC Juárez 1-1 Rayadas
- Tigres 2-2 Chivas
- Pachuca 5-4 León
- Mazatlán 0-1 San Luis
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Fechas y horarios de la Jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil
El Clausura 2026 termina en su calendario regular con la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el 24 de abril, tras un receso por la Fecha FIFA.
Fechas y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil:
Viernes 24 de abril
- León vs San Luis | 17 horas
- América vs Pachuca | 19 horas
- Chivas vs Toluca | 19:06 horas
- Tijuana vs Mazatlán | 21 horas
- Rayadas vs Tigres | 21:06 horas
- Atlas vs FC Juárez | 21:10 horas
Sábado 25 de abril
- Puebla vs Necaxa | 12 horas
- Cruz Azul vs Pumas | 15:45 horas
- Santos vs Querétaro | 17 horas