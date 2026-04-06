La tabla de posiciones después de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil cerró con la victoria de San Luis en Mazatlán. Rayadas sigue como líder con 40 puntos.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026.

Rayadas | 40 puntos América | 39 puntos Pachuca | 36 puntos Tigres | 34 puntos Chivas | 32 puntos Toluca | 32 puntos Cruz Azul | 30 puntos FC Juárez | 25 puntos Tijuana | 25 puntos Pumas | 21 puntos Mazatlán | 18 puntos San Luis | 18 puntos León | 16 puntos San Luis | 15 puntos Atlas | 12 puntos Puebla | 8 puntos Santos| 6 puntos Querétaro | 5 puntos Necaxa | 4 puntos

Resultados de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La Jornada 16 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil arrancó el sábado 4 de abirl con triunfos de Cruz Azul y América.

Estos son todos los resultados de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil:

Toluca 0-4 Cruz Azul

Querétaro 1-4 América

Pumas 2-2 Puebla

Necaxa 1-6 Tijuana

Atlas 1-1 Santos

FC Juárez 1-1 Rayadas

Tigres 2-2 Chivas

Pachuca 5-4 León

Mazatlán 0-1 San Luis

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América es sublíder de la Liga MX Femenil (MexSport Agency / MexSport Agency)

Fechas y horarios de la Jornada 17 del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil

El Clausura 2026 termina en su calendario regular con la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, que dará inicio el 24 de abril, tras un receso por la Fecha FIFA.

Fechas y horarios de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil:

Viernes 24 de abril

León vs San Luis | 17 horas

América vs Pachuca | 19 horas

Chivas vs Toluca | 19:06 horas

Tijuana vs Mazatlán | 21 horas

Rayadas vs Tigres | 21:06 horas

Atlas vs FC Juárez | 21:10 horas

Sábado 25 de abril