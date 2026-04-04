Tigres vs Chivas se enfrentarán en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es empate 2-2 en la cancha del Estadio Universitario.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX, Tigres vs Chivas femenil.

Tigres vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Tigres vs Chivas es empate 2-2 en Monterrey.

Pronóstico: Tigres 2-2 Chivas

Tigres vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Chivas, en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Tigres

Portera: Santiago

Defensas: Villalpando, Espinoza, Sánchez y Delgado

Mediocampistas: Watson, Mariza, Hermoso y González

Delanteras: Ordoñez y Kgatlana

Chivas

Portero: Blanca Félix

Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral y Samanta López

Mediocampistas: Carolina Jaramillo, Yamile Franco, Eva González y Natalia Villarreal

Delanteros: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

Tigres vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Tigres vs Chivas se verán las caras el domingo 5 de abril en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, a partir de las 18 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One.

Partido: Tigres vs Chivas

Fase: Jornada 16

Torneo: Clausura 2026 Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan Tigres y Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Tigres se ubica en la cuarta posición de la Liga MX Femenil con 33 puntos, así que no puede darse el lujo de perder con Chivas.

Chivas derrotó a Mazatlán en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil para llegar a 31 puntos en el sexto lugar del Clausura 2026.