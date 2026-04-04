Tigres se metió a la cancha de Tijuana y con un gol en solitario de Kevin Castañeda, cayeron por la mínima diferencia y podrían bajar en la tabla general del Clausura 2026.

Tijuana vs Tigres abrieron la actividad de la Jornada 13 de la Liga MX, este viernes 3 de abirl de 2026.

Marcador final: Tijuana 1-0 Tigres

¿Cómo fue Tijuana vs Tigres?

Tijuana vs Tigres jugaron en partido de la Jornada 13.

Así se dio el resultado del partido de Tigres en su visita a Tijuana en la Liga MX.

Minuto 21: Disparo de larga distancia de Kevin Castañeda

Xolos se impuso por la mínima a Tigres

¿Cuántos puntos suma Tigres en la Liga MX?

Tigres, con la derrota en Tijuana, se quedó en 17 puntos y puede ser superado tanto por América como por Rayados si ambos equipos ganan sus respectivos partidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Tigres?

Tigres volverá a jugar en la Liga MX en la Jornada 14 el sábado 11 de abril recibiendo a Chivas en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El partido entre Tigres y Chivas se jugará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Antes, Tigres recibirá al Seattle Sounders en el partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026.