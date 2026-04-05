Querétaro vs América se enfrentaron en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con victoria para las Águilas en el Estadio Corregidora.

Querétaro dejó ir los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Marcador: Querétaro 1-4 América

¿Cómo quedó el Querétaro vs América de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

Querétaro y América quedaron 1-4 en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, este sábado 4 de abril de 2026.

¿Cómo van América y Atlas tras la Jornada 15 de la Liga MX Femenil?

América llegó a 36 puntos y empató a Rayadas en la Liga MX Femenil, prácticamente con su lugar seguro en la Liguilla del Clausura 2026.

Atlas tiene pocas posibilidades de clasificar a la Liguilla de la Liga MX Femenil, pues es décimo cuarto lugar con 11 unidades, por lo que tendrá que sumar puntos si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general.

América golea a Querétaro y se queda como sublíder de la Liga MX Femenil. (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

Rivales de Querétaro y América en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

América recibirá a Pachuca el sábado 24 de abril, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.

Querétaro, por su parte, visitará el Estadio TSM ante Santos Laguna, que llegan de jugar contra Atlas en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil.