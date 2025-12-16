Tigres se quedó muy cerca de ser campeón del Apertura 2025, y rumbo al Clausura 2026 el mercado de fichajes de los Incomparables apuesta a refuerzos de calidad. Conoce las altas y bajas de los felinos del norte.

Con Guido Pizarro como DT, Tigres cumplió las expectativas de pelear el campeonato de la Liga MX, mismo que perdió en penaltis con Toluca.

Así que, es de esperar que las bajas y altas de Tigres no sean muchas, pero todas encaminadas a regresar a la Final en el Clausura 2026.

Tigres en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026

El mercado de fichajes de Tigres no ha empezado, pero las altas y bajas para el Clausura 2026 empezarán a llegar en breve.

Tigres en el mercado de fichajes: Altas de La Máquina rumbo al Clausura 2026

El nombre de Miguel Borja es que el más suena para ser la primera alta de Tigres en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

Sin embargo, es muy probable que Tigres busque fortalecer también su base mexicana, ya que en cuanto a extranjeros se trata es muy sólido.

Miguel Borja

Miguel Borja es un delantero colombiano de pasado reciente con River Plate de Argentina, que también sería pretendido por Cruz Azul.

Tigres en el mercado de fichajes: Bajas de los Incomparables rumbo al Clausura 2026

En cuanto a las bajas en el mercado de fichajes de Tigres, hay nombres que se apuntan para abandonar a los Incomparables para el torneo de Clausura 2026.

Nicolás Ibáñez dejaría su lugar en la delantera de Tigres para Miguel Borja o algún otro delantero extranjero.

A Ibáñez se sumarían los nombres de Uriel Antuna y Sebastián Córdova, quienes tuvieron poca actividad con Tigres.

Estos son los jugadores que saldrían de Tigres:

Nicolás Ibáñez

Uriel Antuna

Sebastián Córdova

¿Cuándo debuta Tigres en el Clausura 2026?

Tigres debe moverse rápido en el mercado de fichajes, ya que el torneo de Clausura 2026 iniciará muy pronto.

El Clausura 2026 está programado para iniciar el viernes 9 de enero de 2026, fin de semana en el que La Máquina se estrenarán en la competencia.

En la Jornada 1 de la Liga MX, Tigres visitará a San Luis el domingo 11 de enero.