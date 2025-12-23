Estamos a días de que finalice el año y los clubes de la Liga MX ya se preparan para el Clausura 2026 renovados, como es el caso de Tigres que comenzó a ajustar su plantilla de cara al nuevo año pero no serán los únicos cambios que realice.

El club felino se quedó con el subcampeonato en el Apertura 2025 tras perder la final ante Toluca, por lo que inmediatamente comenzaron una renovación no solo en el plantel sino a nivel institución para volver a pelear por el título.

Esta es la cerveza que será nuevo patrocinador de Tigres en 2026

En ese sentido, Tigres estrenará un nuevo patrocinador en el 2026 poniendo así el fin a una era de una marca que los ha acompañado durante casi cinco años como lo es la cervecera Tecate, que también patrocina a la Liga MX.

De acuerdo con diversos medios y periodistas regios para el próximo año los felinos cambiarán de cerveza, Corona sería el nuevo patrocinador del cuadro auriazul, una marca que ya los había sondeado desde hace meses.

De manera que Tigres se despedirá de Tecate, una marca que apostó por ellos en enero 2021 cuando firmaron contrato mismo que incluía, latas especiales de colección, dinámicas con los fans entre otros.

¿A partir de cuándo Corona será nuevo patrocinador de Tigres?

La noticia sobre que Corona será nuevo patrocinador de Tigres sin duda cayó muy bien entre los aficionados felinos ya que saben los beneficios que traerá de por medio este cambio pero para ello tendrán que esperar.

Ya que según los reportes que surgen desde el norte del país, sería a partir del segundo semestre del 2026 cuando Corona tome posesión como nuevo patrocinador del equipo felino y para que el sponsor aparezca en el uniforme.