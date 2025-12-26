Tigres aún no supera el trago amargo de la final perdida ante Toluca, pero quiere dar vuelta a la página y qué mejor que con otro bombazo, un crack del Atlético de Madrid para el que Ángel Correa sería clave.

Ángel Correa fue el gran fichaje de Tigres para el Clausura 2025 y vaya que funcionó, siendo el mejor jugador del equipo que llegó hasta la final, la cual perdió ante el Toluca del Turco Mohamed.

Pero ahora el argentino, campeón del mundo de la FIFA en Qatar 2022, sería clave para la llegada de otro crack del Atlético de Madrid y de la Selección de Uruguay: José María Giménez.

Tigres va por otro bombazo: Quiere a José María Giménez

De acuerdo a reportes, José María Giménez está en el radar de Tigres para ser su refuerzo de lujo para el Clausura 2026, aunque luce complicado por el panorama en los próximos 6 meses.

Ángel Correa sería clave para convencer al defensor uruguayo, quien fue su compañero por años en el Atlético de Madrid.

El panorama luce complicado, al menos para el siguiente torneo, pues en puerta está el Mundial 2026.

Uruguay ya está calificado a la Copa del Mundo (será parte del Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudita), por lo que José María Giménez querría mantenerse en el más alto nivel para llegar de la mejor manera posible.

Quizá las negociaciones se puedan ir dando con la intención de que el uruguayo llegue a Tigres a partir del torneo Apertura 2026, una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA.

Los números de José María Giménez en la temporada

José María Giménez no ha tenido su mejor temporada con el Atlético de Madrid y muestra de ello es que a mitad de la campaña solo ha visto acción en 10 partidos entre LaLiga y Champions League.

Números de José María Giménez en la temporada 2025/26: