Pumas no pasó del modesto Play-In en el Apertura 2025, y rumbo al Clausura 2026 necesita un sólido mercado de fichajes de La Máquina para pelear por algo más. Conoce las altas y bajas auriazules.

Pumas fracasó en el primer torneo completo de Efraín Juárez como DT, lo cual generó la llegada de Antonio Sancho a la directiva auriazul, quien negociará las altas y bajas en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

Pumas en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026

El mercado de fichajes de Pumas no ha tenido grandes movimientos hasta el momento, pero las altas y bajas para el Clausura 2026 empezarán a llegar.

Pumas en el mercado de fichajes: Altas de La Máquina rumbo al Clausura 2026

Los nombres de Juninho y Ronaldo Martínez suenan para ser las altas más importantes de Pumas en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026.

César Garza

Tony Leone

Jesús Rivas

Los que ya llegaron son los jóvenes César Garza y Tony Leone, canteranos de Rayados de Monterrey que fueron prestados a Pumas.

También regresa Jesús Rivas, defensa que estaba a préstamo en Puebla.

Pumas en el mercado de fichajes: Bajas auriazules rumbo al Clausura 2026

En cuanto a las bajas, en el mercado de fichajes de Pumas, hay nombres que se apuntan para abandonar Ciudad Universitaria para el torneo de Clausura 2026.

Guillermo Martínez

Pablo Monroy

Ulises Rivas

Los nombres de Guillermo Martínez, Pablo Monroy, Ulises Rivas suenan para ser bajas de Pumas.

Se unirían a la salida de Aaron Ramsey, confirmada antes de que terminará el torneo anterior.

¿Cuándo debuta el Pumas en el Clausura 2026?

Pumas debe moverse rápido en el mercado de fichajes, ya que el torneo de Clausura 2026 iniciará muy pronto.

El torneo Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero de 2026, fin de semana en el que La Máquina se estrenarán en la competencia.

En la Jornada 1 de la Liga MX, Pumas recibirá a Querétaro el domingo 11 de enero.

Cabe recordar que Pumas también jugará la Concachampions, torneo en el que enfrentará al San Diego FC en el mes de febrero.