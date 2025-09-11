Tal vez no se habla como se debería, Allan Saint Maximin no representa un nombre muy rimbombante en el mundo del futbol, sin embargo lo es, y André Jardine lo sabía.

Recientemente fue entrevistado previo al Clásico Nacional, y por supuesto le preguntaron cómo fue la llegada de Allan Saint Maximin al América.

Recordemos que las Águilas buscaron a un extremo como el francés durante un buen tiempo, incluso se habló mucho de Bouanga, del LAFC, pero no llegó.

Al final, sorprendieron a todos con Maximin, pues era un jugador con experiencia en la Premier League, considerada la mejor del mundo. De hecho, en algún momento llamó la atención de grandes de Europa, pero decidió darle un cambio drástico en su carrera.

André Jardine confiesa que jamás pensó que pudieran fichar a Allan Saint-Maximin: “Su nivel es de Premier”

Como vimos, André Jardine fue entrevistado previo al Clásico Nacional entre América y Chivas, el entrenador llegó a dudar que llegaría Allan Saint Maximin a su equipo, y que buscaban un perfil como el de él.

"Desde la salida de Quiñones y Cabecita, que eran importantes… nos quedamos con Brian, entendí que había qué darle secuencia, pero queríamos una competencia para él“, así inició la búsqueda de un extremo como Allan Saint Maximin, comentó André Jardine.

"Cuando se abrió la oportunidad de Saint-Maximin…vimos y pensamos que un jugador de nivel no sé si quería venir a México, lo veía en la Premier, yo dije ‘si se tiene la posibilidad, hay que trabajar’“, dijo el entrenador del América.

Dice André Jardine que cuando vio como opción a Allan Saint-Maximin para reforzar al @ClubAmerica, pensó que era casi imposible porque es un jugador con nivel de Premier League.🦅 pic.twitter.com/3ySspN1JAu — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 11, 2025

Allan Saint-Maximin lanza mensaje previo al América vs Chivas

En esta previa del Clásico Nacional, Saint Maximin tuvo tiempo para adaptarse a la Ciudad de México por la Fecha FIFA. Además se ha visto con buen compromiso desde su llegada al América. En tan solo dos partidos, ya anotó 2 goles y entrando de cambio.

En sus redes sociales, Allan Saint Maximin dedicó un mensaje a los aficionados del América: "Nos preparamos para el sábado. Los haremos sentir orgullosos"