América goleó en el último partido del Apertura 2025 de la Liga MX a Santos Laguna por 3-0, pero no todo fue alegría para el cuadro americanista, pues la Pantera Zúñiga y Allan Saint-Maximin salieron lesionados del terreno de juego.

En el caso de Allan Saint-Maximin, fue al minuto 30 del América vs Santos Laguna que el francés recibió una dura entrada en la pierna por parte de Haret Ortega, así como un golpe a la altura del rostro que lo dejó tendido en el campo.

Posteriormente, cuatro minutos después, la Pantera Zúñiga también se lesionó luego de una jugada en el área que lo obligó a quedarse en el césped mientras se tocaba la rodilla.

Cabe mencionar que la Pantera Zúñiga salió de cambio en llanto en el llamado “carrito de las desgracias”, por lo que la alerta en el América se encendió de inmediato.

Alarma en América: Ya se sabe qué lesión tiene la Pantera Zúñiga y no es una buena noticia

Luego del juego entre América y Santos Laguna se encendieron las dudas sobre qué lesión tiene la Pantera Zúñiga y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Fue a través de redes sociales que el América informó que la Pantera Zúñiga presentó una lesión importante en la pierna que lo dejará fuera por un largo tiempo.

“PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, escribió el América en sus redes sociales.

¿Cuántos lesionados tiene el América?

El América llegó al partido contra Santos Laguna con cuatro bajas: Dagoberto Espinoza, Henry Martín, Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo.

Ahora, tras el último partido, América deberá sumar las lesiones de la Pantera Zúñiga y Allan Saint-Maximin, sin embargo, el DT André Jardine espera que tras el parón por la fecha FIFA, la mayoría de ellos se recupere.