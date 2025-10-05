Este sábado 4 de octubre el América recibió a Santos Laguna en partido correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025, la última antes de la pausa por fecha FIFA de octubre y Allan Saint-Maximin salió lesionado.

Saint-Maximin que esta semana vivió el nacimiento de su hijo decidió no tomar el día de descanso que le dio el América y reportó con el equipo para ser considerado para el juego ante Santos Laguna de la Liga MX.

El francés arrancó de titular en el Estadio Ciudad de los Deportes pero antes de la pausa por el medio tiempo encendió las alarmas en Coapa tras caer al suelo por una aparente lesión que provocó que saliera de cambio.

¿Qué le pasó a Allan Saint-Maximin? el jugador del América preocupa al salir lesionado

América vivió momentos de tensión en el partido ante Santos Laguna luego de que el equipo sufrió algunas bajas por lesión entre ellas la de Allan Saint-Maximin, quien recibió un golpe en el primer tiempo.

En pleno partido Allan Saint-Maximin recibió un golpe en la rodilla por parte de Haret Ortega, jugador del equipo rival y casi enseguida el francés se tiró al suelo a causa del dolor, aunque intentó seguir en la cancha minutos después se terminó por confirmar su cambio.

Aún no se sabe con exactitud la lesión que presenta el jugador de las Águilas ya que mientras abandonaba la cancha se le vio que presentaba molestias en la zona de la ingle, por lo que hay que esperar el comunicado oficial del equipo.

🚨¡¡EL FRANCÉS ALLAN SAINT-MAXIMIN SALE DEL PARTIDO, JARED ORTEGA LO LESIONÓ!! 😤🦅🇫🇷



✅ Sale allant Saint Maximin y entra Brian RODRIGUEZ el Rayo ⚡️



¡LAMENTABLEMENTE SE PIERDE EL PARTIDO QUE PODRÍA MARCAR DIFERENCIA!pic.twitter.com/1bg37GlbAX — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) October 5, 2025

Se encendieron las alarmas en el América por tres lesiones en el juego ante Santos Laguna

América derrotó a Santos Laguna en la jornada 12 de la Liga MX de esta manera dormirán esta noche como segundos de la tabla general pero con un panorama de incertidumbre por tres aparentes lesiones.

Ya que Allan Saint-Maximin no fue el único jugador que salió con molestias del partido ante Santos Laguna, apenas minutos después de la salida del francés la Pantera Zúñiga también pidió su cambio por una presunta molestia en la rodilla.

Además previo al arranque del encuentro, Sebastián Cáceres causó baja de la convocatoria del partido tras haber presentado molestias musculares en el calentamiento por lo que su lugar en la alineación fue ocupado por Alan Cervantes.