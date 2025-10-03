El Consejo de FIFA sostuvo una reunión en la que trataron diferentes temas de suma relevancia relacionados con la influencia del futbol a nivel internacional y también, confirmaron la sede del próximo Mundial, el cual se celebrará en el año 2027 en una sede inusual para la realización de torneos internacionales.

El anunció de la FIFA apuntó a que el próximo Mundial Sub-20 tendrá como sede, de forma conjunta, en Azerbaiyán y Uzbekistán, países que albergarán a muchas de las grandes promesas del futbol internacional que empiezan sus carreras en busca de encaminarse hacia la consolidación en el balompié profesional.

“El Consejo de la FIFA ha designado hoy a los anfitriones de la próxima edición de la Copa del Mundo Sub-20”, compartieron en las plataformas oficiales del máximo organismo del futbol en redes sociales, lo que dio por hecho que las naciones mencionadas tendrán la misión de albergar esta justa juvenil.

La postura de Gianni Infantino sobre el Mundial Sub-20 2027

Sobre este anuncio, Gianni Infantino compartió su postura oficial y espera que para el Mundial Sub-20 2027, tanto Azerbaiyán como Uzbekistán, sean los anfitriones que unan en un mismo certamen a Europa y Asia, regiones que seguirán de cerca al talento más destacado del futbol internacional a nivel juvenil.

“Estoy encantado de anunciar que el Consejo de la FIFA ha seleccionado a Azerbaiyán y Uzbekistán para acoger la Copa Mundial Sub-20 2027, un torneo histórico que unirá a Europa y Asia mientras mostrará el talento joven más brillante de nuestro deporte”, dijo Gianni Infantino.

Cabe destacar que este anuncio se realizó mientras el Mundial Sub-20 se lleva a cabo en estos momentos en Chile, donde en los próximos días se jugarán los partidos que cerrarán la fase de grupos y definirán a los 16 equipos que pasen a la siguiente ronda.

The FIFA Council has today appointed the hosts for the next edition of the #U20WC 🇦🇿🇺🇿 pic.twitter.com/PeXN7iXCeJ — FIFA (@FIFAcom) October 2, 2025

La felicitación de Infantino a Azerbaiyán y Uzbekistán por el Mundial-Sub 20

En su discurso, Infantino también dio una felicitación tanto a Azerbaiyán como a Uzbekistán por ser las sedes elegidas para organizar de manera conjunta el Mundial Sub-20 del año 2027, el cual, dicho sea de paso, será la 25° edición de esta competencia.

“Felicidades a ambos países y espero con ansias una gran 25° edición de este torneo en 2027, y la primera en ser co-anfitriona por dos asociaciones de miembros de la FIFA”, dijo Infantino por la candidatura ganadora de Azerbaiyán y Uzbekistán para recibir al Mundial Sub-20.

De tal forma, una Copa del Mundo juvenil inédita se vivirá dentro de un par de años. Dos países novatos en la organización de esta clase de competencias buscarán mostrar que están a la altura de la exigencia y entregar un torneo conforme a las expectativas generadas.