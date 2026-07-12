El futbolista Jude Bellingham contestó a Thomas Tuchel por críticas tras duelo con Noruega donde lograron el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Bellingham no se guardó nada contra su director técnico, quien se mostró molesto por el rendimiento del equipo durante su encuentro con Noruega, en el que ganaron 2-1.

“Tal vez él no sabe lo que es jugar en esas condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de jugar en contra.” Jude Bellingham

Bellingham pide mantener ambiente positivo tras críticas de Thomas Tuchel

Ante los medios, Bellingham pidió mantener ambiente positivo luego de las críticas de Thomas Tuchel al terminar el partido con Noruega.

También resaltó que no todos los encuentros pueden ganarse de forma aplastante.

“Hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos continuar con eso. No puedo elogiar suficientemente a los chicos. No vas a ganar todos los partidos con el balón y haciendo 1,000 pases. A veces tienes que ganar sucio y lo hicimos otra vez esta noche.” Jude Bellingham

“Quizás no sabe lo que es jugar bajo estas condiciones contra Haaland, Ødegaard, Nusa o Sørloth”, Jude Bellingham, al ser preguntado sobre las palabras de Thomas Tuchel en la entrevista postpartido criticando el desempeño de su equipo. pic.twitter.com/jHJIbM0SkO — Rodolfo Landeros 🇲🇽 (@RodolfoLanderos) July 12, 2026

Las declaraciones de Bellingham fueron una clara respuesta a Thomas Tuchel y ponen cierta tensión en el vestidor de los ingleses de cara a lo que viene para ellos durante el torneo.

El director técnico de la Selección de Inglaterra señaló a sus jugadores por complicarse el pase a semifinales del Mundial 2026.

“Hoy nos lo hemos puesto muy, muy difícil. El resultado es fantástico. Estamos en semifinales. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento”. Thomas Tuchel

De acuerdo con Thomas Tuchel, aunque el compromiso está ahí, jugaron “descuidados” y cometieron muchos errores técnicos.

Además de que el entrenador enfatizó que no fueron lo suficientemente rápidos y constantes a lo largo del encuentro.

Mencionando que “tuvieron suerte” ante Noruega. Al ser cuestionado sobre si era un tema de mentalidad, Tuchel se molestó y que eso no era el problema, sino con “la calidad de su juego”.

Pese a sus palabras, Thomas Tuchel elogió a Bellingham calificándolo como un jugador de “clase mundial”.