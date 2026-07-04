Thomas Tuchel sorprendió a la afición mexicana con un gran gesto previo a un duelo de eliminación directa en el Mundial 2026.

Esto luego de que el estratega de la selección inglesa fue captado firmando autógrafos y conviviendo con los fanáticos, quienes reconocieron su humildad y profesionalismo fuera del campo.

Este fue el gesto de Thomas Tuchel con aficionados mexicanos afuera del hotel que cautivo previo al partido

A pesar de la intensa rivalidad deportiva entre México e Inglaterra por el pase a los cuartos de final, Thomas Tuchel mostró una gran calidez humana al interactuar con los seguidores del equipo rival.

Al salir del hotel de concentración, Thomas Tuchel convivió con los seguidores de la Selección Mexicana que se encontraban ahí, regalando autógrafos.

¡UN DETALLE QUE LA AFICIÓN NO OLVIDARÁ! 🇲🇽🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Thomas Tuchel se tomó unos minutos antes de partir para acercarse a los aficionados mexicanos que lo esperaban afuera del hotel de concentración.👏⚽



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El momento en que Tuchel se acercó a las vallas para firmar camisetas y balones fue registrado en video y se viralizó rápidamente.

El gesto de Thomas Tuchel con la afición se ganó el respeto de los asistentes antes del enfrentamiento de octavos de final por su accesibilidad y calidez humana.

Los usuarios de redes sociales destacaron su disposición relajada y paciente a pesar de la importancia del partido.

Esto resultó especialmente notable porque contrastó con la postura reservada y el hermetismo que el equipo inglés había mantenido desde su llegada a la Ciudad de México para proteger su estrategia táctica.

Este gesto de diplomacia deportiva de Thomas Tuchel ha generado un ambiente de respeto mutuo antes del crucial enfrentamiento futbolístico, diferente a lo que se vivió en la previa del partido contra Ecuador.