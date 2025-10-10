La Fórmula 1 vive una situación inesperada que no tiene nada que ver con motores ni con el rendimiento en pista, sino más bien con las novias de los pilotos.

En las últimas semanas, las parejas de varios pilotos han comenzado a ocupar un papel más visible en las transmisiones oficiales de la Fórmula 1, algo que ha generado inconformidad entre parte los fans.

La situación ha despertado incomodidad en algunos sectores del paddock, que consideran que este tipo de exposición distrae de lo que sucede en la pista.

Fórmula 1: Las novias de los pilotos están causando problemas por insólita razón

Durante el Gran Premio de Singapur, varios momentos clave de la carrera de la Fórmula 1 pasaron casi desapercibidos para los televidentes y en su lugar decidieron enfocar a las novias de los pilotos.

El foco de la transmisión de la Fórmula 1 se desvió en varias ocasiones hacia los boxes, donde se mostraban las novias de los pilotos y algunos invitados famosos.

La persecución de Fernando Alonso a Lewis Hamilton por el séptimo lugar y la remontada de Carlos Sainz desde el fondo de la parrilla recibieron escasa cobertura, generando críticas entre aficionados que esperaban ver la acción en pista con más detalle.

El ridículo de la F1.



El usuario yelistener ha hecho este vídeo recopilando los adelantamientos de la carrera de ayer que se comió la realización, muchas veces por estar enseñando a novias y familiares de pilotos.



Ojalá que MotoGP no caiga en esto...pic.twitter.com/kMDBD2XjxZ — Swinxy (@Swinxy) October 6, 2025

Carlos Sainz critica las transmisiones de la Fórmula 1

Carlos Sainz no dudó en manifestar su descontento con las transmisiones de la Fórmula 1, en las que cada vez enfocan más a las novias de los pilotos.

“Debe ser que en algún momento funcionó mostrar a las novias o a los famosos, pero últimamente se está exagerando”, señaló el piloto español durante su entrevista en El Partidazo de COPE.

“Yo entiendo que en un momento de tensión se muestre la reacción de alguien en boxes, pero no puede ser que se pierdan los momentos importantes de la carrera”, explicó.

Su crítica se suma a las numerosas quejas en redes sociales sobre la cobertura del Gran Premio de Singapur, donde varios adelantamientos pasaron casi desapercibidos para los televidentes.

🚨 Carlos Sainz no entiende lo de la realización con las novias de los pilotos en Singapur:



"Se ve que les funciona (enfocar a las novias)".



"No sacaron los adelantamientos que hice al final ni la persecución de Fernando a Lewis".



"Lo otro vale pero si no te pierdes lo… pic.twitter.com/pPHsUAPmli — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 7, 2025

La Fórmula 1 se pronuncia tras críticas a las transmisiones

La Fórmula 1 respondió a las críticas sobre las transmisiones, asegurando que su prioridad sigue siendo la cobertura de la acción en pista.

Un portavoz de la Fórmula 1 declaró que a Motorsport “siempre nos centramos en ofrecer las mejores imágenes de la carrera a nuestros aficionados y nunca comprometemos lo más importante: la carrera en la pista”.

Además, la F1 subrayó su compromiso con la mejora continua: “Siempre buscamos la excelencia y la mejora continua en lo que ofrecemos”, concluyó el portavoz.