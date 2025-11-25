Checo Pérez volvió a tocar el capítulo de su salida de Red Bull y encendió el foco sobre cómo terminó su relación con Christian Horner.

“Lo que pasó con Red Bull yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado porque estar en Red Bull en las condiciones en las que estaba fue muy demandante” Checo Pérez, piloto mexicano

Tras la salida de Checo Pérez de Red Bull, el equipo no ha podido encontrar a un buen compañero para Max Verstappen, lo que incluso ya ocasionó la salida de Christian Horner.

Ahora, el piloto mexicano reveló más detalles sobre lo que vivió en la escudería austriaca y esa última conversación con su exjefe.

Checo Pérez recuerda su etapa en Red Bull

Checo Pérez aprovechó un evento en la CDMX para repasar sin filtros cómo vivió su último año dentro de Red Bull.

“Lo que pasó con Red Bull yo sabía que era lo mejor que me podía haber pasado porque estar en Red Bull en las condiciones en las que estaba fue muy demandante”, señaló Checo Pérez, dejando claro que entendió a tiempo lo que implicaba seguir allí.

“Y todos los pilotos que han llegado y los que lleguen van a seguir teniendo los mismos problemas”, añadió.

“Es un auto muy complejo para manejar, que constantemente te estás adaptando y estar, así como deportista o piloto, es un reto mentalmente muy desgastante”, explicó.

A eso se sumaba, según él, un ambiente interno difícil de gestionar: “Muchas veces tener a todo el equipo en contra criticándote en los medios, porque hay muchas cosas detrás, políticas que no sabía”.

Checo Pérez revela su mensaje de despedida con Christian Horner

Checo Pérez relató cómo fue aquel cierre abrupto con Red Bull, cuando el equipo decidió terminar su contrato antes de tiempo.

“Entonces cuando llegamos a un acuerdo recuerdo que cuando estaba con Christian ya despidiéndome le digo ‘muchas gracias por todo y lo siento mucho por el que vaya a llegar aquí porque le va a costar muchísimo’”, mencionó.

“Ahora todo mundo se da cuenta del gran trabajo que hice durante todos estos años y tiene todavía más mérito lo que logré ahí”, afirmó al hablar sobre cómo la perspectiva ha cambiado con el tiempo.