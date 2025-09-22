Christian Horner, quien fuera jefe de Checo Pérez en la Fórmula 1, ha quedado completamente desvinculado de Red Bull tras llegar a un acuerdo millonario con la escudería.

Desde el 9 de julio del 2025, la Fórmula 1 y Red Bull informaron del despido de Christian Horner, sin embargo, fue hasta este 22 de septiembre cuando el exdirector del equipo dejó todos sus cargos.

Reportes recientes indican que la escudería austriaca deberá pagarle a Horner una millonaria indemnización tras 20 años siendo director de equipo y CEO.

La millonaria indemnización que deberá pagarle Red Bull a Christian Horner

En un comunicado compartido en su página web, el equipo de la Fórmula 1 anunció: “Oracle Red Bull Racing anuncia que el director del equipo y CEO Christian Horner dejará el equipo hoy“.

Aunque su separación de Red Bull ya había sido anunciada meses atrás, Christian Horner aún mantenía cargos en los consejos directivos de Red Bull Racing, Red Bull Powertrains y Red Bull Applied Technologies.

De acuerdo con información de BBC Sport, la indemnización que deberá pagarle la escudería austriaca a Horner será de aproximadamente 60 millones de euros, lo que equivale a unos mil 300 millones de pesos mexicanos.

El también expiloto de la Fórmula 1 tenía contrato con Red Bull hasta el 2030, lo que explica la cantidad de dinero que ahora deberán pagarle tras su salida del equipo a media temporada.

Checo Pérez y Christian Horner (Darko Bandic / AP)

¿Cuándo podría regresar Christian Horner a la Fórmula 1?

Christian Horner podría regresar a la Fórmula 1 antes de lo esperado tras su salida y desvinculación de Red Bull.

Según han revelado diversas fuentes, Red Bull habrían llegado a un acuerdo que le permite a Christian Horner regresar a la Fórmula 1 a mediados del 2026.

Tras una etapa exitosa con la escudería austriaca, con la que consiguió 14 títulos mundiales, ocho de pilotos y seis de constructores en los 20 años que estuvo en el cargo, Horner podría dirigir a otro equipo.

Aunque su último año fue complicado, Horner es uno de los directores de equipo más exitosos en la F1.