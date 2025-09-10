Lewis Hamilton tomó una de las decisiones más inesperadas de la Fórmula 1 y dejó Mercedes para llegar a Ferrari en esta temporada 2025, sin embargo, las cosas no han salido del todo bien.

Aunque en años anteriores estaba acostumbrado a sumar victorias y podios, Lewis Hamilton ha vivido un panorama totalmente distinto en Ferrari y, según han revelado, la escudería ya tendría en la mira su reemplazo.

La frustración del siete veces campeón del mundo ha sido tal que durante el fin de semana del GP de Hungría dijo: "Soy un inútil. Absolutamente inútil. El equipo no es el problema, puedo ver al otro coche en la pole. El equipo probablemente necesite cambiar de piloto“.

Hamilton al borde del colapso: Soy un inútil. El equipo no es el problema, el otro coche está en la pole, probablemente necesitan cambiar al piloto"pic.twitter.com/AtFxJz61Hs — Stefania Bruera (@stefifm) August 2, 2025

Ferrari ya se fijó en un piloto de McLaren para reemplazar a Lewis Hamilton

Tras los resultado de Lewis Hamilton en su primera temporada con Ferrari en la Fórmula 1, la escudería italiana ya tendría en la mira a su reemplazo y sería nada más y nada menos que un piloto de McLaren.

De acuerdo con información del periodista Fabio Marchi en el podcast Cortito y al Pie, Ferrari podría reemplazar a Lewis Hamilton con Oscar Piastri, actual piloto de McLaren.

“El otro día lo hablaba con un periodista italiano y no dudaba en que ya había escuchado cosas de que Ferrari estaba atento a Piastri. Si Piastri se enfada dentro del equipo (McLaren) no dudará en irse a otro gran equipo”, explicó el periodista tras las polémicas decisiones que se vivieron en el equipo papaya en el GP de Italia.

Actualmente, Oscar Piastri es líder del Campeonato de Pilotos de la F1 y, tras las recientes tensiones en su equipo, el piloto australiano podría ser tentado por la histórica escudería.

Oscar Piastri es seguido por Ferrari

Los número de Lewis Hamilton con Ferrari

Tras 16 fechas que se han corrido en la temporada 2025 de la Fórmula 1, Lewis Hamilton ha vivido varios momentos difíciles con Ferrari.

En el Campeonato de Pilotos, Lewis Hamilton se encuentra en la sexta posición con 117 puntos, siendo superado por su compañero de equipo Charles Leclerc, quien tiene 163 puntos.

El momento más destacado de la temporada para el piloto británico llegó en el GP de China, cuando ganó la carrera sprint del fin de semana.