Liam Lawson se ha convertido en un conocido de todos en la Fórmula 1 y no precisamente por sus destacadas actuaciones sino por sus constantes incidentes y Checo Pérez lo vivió en carne propia.

Durante la temporada 2024, Liam Lawson y Checo Pérez protagonizaron una serie de disputas tanto dentro como fuera de la pista. Al final, el piloto neozelandés sustituyó al mexicano en Red Bull.

Sin embargo, el gusto no le duró mucho y con solo dos carreras fue llevado de vuelta a Racing Bulls, escudería con la que ya ha sumado más problemas con otros pilotos.

Fórmula 1: Carlos Sainz sufre percance con Liam Lawson

Durante el GP de Países Bajos, Carlos Sainz explotó contra Liam Lawson y hasta comparó el desempeño del piloto neozelandés con el de Checo Pérez.

En la vuelta 27, Liam Lawson cambió la línea trazada e impactó el monoplaza de Carlos Sainz, ocasionando que ambos tuvieran daños y fueran a boxes para solucionarlo.

A través de la radio, Sainz dijo: “Es muy estúpido. Este chico es siempre el mismo”, refiriéndose a que no es la primera vez en que Lawson se ve envuelto en una polémica de este tipo.

La FIA decidió penalizar a Sainz y frente a los medios de comunicación explicó: “Lo llevo haciendo cuatro o cinco años con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri y nunca ha pasado nada".

“La Curva 1 de Zandvoort te incita a correr en paralelo. Por alguna razón que todavía no entiendo, hemos llegado a tener contacto con Liam. Creo que no es la primera vez que pasa”, finalizó.

Fórmula 1: Yuki Tsunoda, la nueva víctima de Liam Lawson

Aunque hace apenas una semana tuvo un incidente con Carlos Sainz, Liam Lawson volvió a tener un toque, pero esta vez con Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull que ocupa el asiento que hace un año era de Checo Pérez.

Tras el GP de Italia, Yuki habló sobre lo sucedido con Lawson: "El primer stint estuvo bien, y en el segundo me distraje con un tipo que ni siquiera luchaba por los puntos. Sufrí muchísimos daños, lo suficiente como para hacerme bajar el ritmo… y tener un mal ritmo“.

"Es muy frustrante, la verdad. Estaba luchando por los puntos y... fue una jugada innecesaria de Lawson. No sé qué decir.“, señaló el piloto japonés.

"Sabemos que es un piloto agresivo, y creo que no es malo, pero al mismo tiempo siempre hay un límite que no podemos sobrepasar. Sobre todo cuando estamos bajo el mismo techo (de la familia Red Bull)“, finalizó.