El GP de Italia 2025 se corrió el domingo 7 de septiembre en el circuito de Monza; te decimos cómo quedó la carrera número 15 de la Fórmula 1 en la que brilló Max Verstappen.

El GP de Italia 2025 de la Fórmula 1 llegó con la escudería McLaren dominando el campeonato de pilotos, seguidos muy de cerca por Max Verstappen de Red Bull.

Fórmula 1 hoy: ¿Cómo quedó el GP de Italia 2025?

Max Verstappen hizo una tremenda carrera para ganar el GP de Italia 2025, el domingo 7 de septiembre, superando a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

La victoria de Max Verstappen en el GP de Italia 2025, fue la primera que logra desde mayo pasado, y solo la tercera de la temporada.

No fue casualidad el triunfo de Max Verstappen, quien tuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula Uno el sábado para reclamar la pole position en el GP de Italia 2025.

¿Quiénes integraron el podio del GP de Italia 2025?

Lando Norris ocupo el segundo lugar en el podio, detrás del ganador del GP de Italia 2025, Max Verstappen.

Después llegaron Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russel en el GP de Italia 2025.

Max Verstappen | Red Bull Lando Norris | McLaren Oscar Piastri | McLaren Charles Leclerc | Ferrari George Russell | Mercedes

Así va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el GP de Italia 2025

Después del GP de Italia 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 sigue con los representantes de McLaren a la cabeza, aunque Max Verstappen logró acortar distancias.

Oscar Piastri | 324 puntos Lando Norris | 293 puntos Max Verstappen | 230 puntos George Russell | 194 puntos Charles Leclerc | 163 puntos

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Fórmula 1?

La Fórmula 1 continúa su temporada 2025 con el GP de Azerbaiyán 2025 que se correrá el domingo 21 de septiembre.

El circuito callejero de Bakú albergará el GP de Azerbaiyán 2025, en la que será la carrera número 16 de la temporada.

La batalla por el campeonato de pilotos entre los representantes de McLaren y Max Verstappen seguirá ceciendo.