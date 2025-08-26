La espera ha terminado para los fans de Checo Pérez, ya que se ha hecho oficial que el piloto mexicano regresa a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, escudería estadounidense.

Tras un año rodeado de rumores, el futuro de Checo Pérez está más claro que nunca y volverá a las pistas de la Fórmula 1 en 2026, cuando Cadillac haga su debut en la máxima categoría.

De esta manera, el piloto tapatío marca su tan esperado regreso al Gran Circo, en la búsqueda de aumentar su legado en el mundo del automovilismo.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac

Cadillac ha hecho completamente oficial el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, un movimiento que dio mucho de qué hablar durante varios meses tanto dentro como fuera del paddock.

Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 tras quedar fuera de Red Bull en 2024, escudería con la que no tuvo su mejor cierre, pero con la que acumuló grandes victorias y fue subcampeón del mundo.

Con su llegada a Cadillac, el piloto mexicano sumará su sexta escudería en la F1 luego de su paso por: Racing Point, Force India, McLaren, Sauber y Red Bull.

Aunque ya es un histórico dentro del automovilismo mexicano y latinoamericano, Checo buscará expandir su legado con una escudería que apenas dará sus primeros pasos en la máxima categoría.

Las estadísticas de Checo Pérez en la Fórmula 1:

14 temporadas

281 Grandes Premios

6 victorias

39 podios

12 vueltas rápidas

1 subcampeonato del mundo

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac?

El debut de Checo Pérez con Cadillac tendrá que esperar hasta el 2026, año en el que oficialmente la escudería estadounidense hará su entrada en la Fórmula 1.

La fecha que todos los fans de Checo Pérez tendrán que marcar en su calendario es el viernes 6 de marzo del 2026, fecha en la que dará inicio la temporada de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Australia será el escenario perfecto para que los aficionados del deporte motor vean el regreso a las pistas del piloto mexicano.