Aunque han pasado solo algunas horas desde que Checo Pérez fue presentado como piloto de Cadillac, recientes declaraciones del piloto mexicano ya han encendido las alarmas en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha tenido una gran carrera en la Fórmula 1 y, aunque tuvo un año de descanso, se siente motivado para otro gran paso con Cadillac.

Sin embargo, el tapatío dejó claro que este podría ser “su último gran proyecto” en la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez deja entrever su retiro de la Fórmula 1

Checo Pérez dio una conferencia de prensa en Plaza Carso, en la que habló de su llegada a Cadillac y lo que esto significa para su legado en la Fórmula 1.

Tras varios meses fuera de las pistas, Checo Pérez explicó que firmó por dos años con Cadillac, lo que significa que veremos al piloto mexicano en la Fórmula 1 por lo menos hasta el 2027.

“Veo este proyecto como mi último gran proyecto que puedo hacer en la Fórmula 1 y lo quiero dar todo. Que este proyecto sea súper exitoso y tengo una gran responsabilidad”, fueron las declaraciones del tapatío.

Además, explicó lo complicado que será su inicio con la escudería estadounidense: “Firmé consiente de que va a ser un inicio duro, un inicio donde difícilmente podamos sumar puntos, pero es un proyecto a largo plazo”.

En un mensaje a los fans dijo: “Quiero pedirles que los disfruten muchísimo, porque se nos va a ir muy rápido y ahora sí es lo último”, lo que deja abierta la puerta un posible retiro.

Checo Pérez no está sorprendido por los resultados de Red Bull

A finales del 2024, se anunció la salida de Checo Pérez de Red Bull, dejando al mexicano sin un asiento para la próxima temporada de la Fórmula 1.

Aunque sus detractores lo culpaban de los resultados del equipo, en este 2025 la situación en Red Bull ha ido peor, sin embargo, Checo Pérez no se muestra sorprendido.

“Yo sabía que esto iba a pasar (el mal momento de RB), y ahí están los resultados”, mencionó el piloto mexicano que regresa a la máxima categoría en 2026.