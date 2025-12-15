Jake Paul está listo para volver al ring de boxeo para enfrentarse con Anthony Joshua. Conoce el día, hora y canal para ver la pelea que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Julio César Chávez Jr. fue la víctima más reciente de Jake Paul, y ahora, el influencer cerrará el año midiéndose ante Anthony Joshua.

Pelea: Jake Paul vs Anthony Joshua

Fecha: Viernes 19 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Kaseya Center de Miami, Florida

Transmisión: Netflix

Jake Paul vs Anthony Joshua: Día para ver la pelea del influencer estadounidense

Jake Paul vs Anthony Joshua pelean el viernes 19 de diciembre de 2025 en un combate de peso pesado a ocho asaltos de tres minutos, con ningún campeonato el juego.

Jake Paul vs Anthony Joshua: Hora para ver la pelea del influencer estadounidense

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, y la función inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Jake Paul vs Anthony Joshua: Canal para ver la pelea del influencer estadounidense

La plataforma Netflix transmitirá la pelea Jake Paul vs Anthony Joshua, el viernes 19 de diciembre.

El influencer Jake Paul enfrenta su reto más importante como boxeador vs Anthony Joshua

La pelea contra Anthony Joshua será la más difícil hasta ahora para el influencer Jake Paul, quien con 28 años tiene un récord de 12-1 (7 KOs).

El influencer estadounidense adelantó que, “cuando derrote a Anthony Joshua, toda duda desaparecerá y nadie podrá negarme la oportunidad de pelear por un título mundial”.

Anthony Joshua, siguiente rival de Jake Paul, es dos veces campeón mundial y medallista de oro olímpico, pero no ha peleado desde que perdió contra Daniel Dubois, en septiembre de 2024.

“Me tomé un tiempo y estoy regresando con un mega espectáculo. Es una gran oportunidad para mí. Estoy a punto de romper internet con la cara de Jake Paul”, advirtió Joshua.