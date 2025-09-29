A través de redes sociales ha comenzado a circular un video de la detención de Terrence Crawford y en el que se ve como el oficial que lo detuvo le apunta con un arma al pedirle que baje del auto.

Luego de haber derrotado al Canelo Álvarez y proclamarse campeón indiscutido de peso supermediano, Terrence Crawford realizó este domingo un desfile en su natal Omaha para celebrar el título con su gente.

Sin embargo, la noche tuvo un giro inesperado para Bud luego de que un oficial lo detuviera debido a que supuestamente iba manejando imprudentemente, pero al pedirle que descendiera de su auto le apuntó con un arma de fuego.

Detienen y apuntan con arma de fuego a Terrence Crawford tras desfile por ganarle al Canelo Álvarez

Una vez que finalizó el desfile en el que celebró ser el nuevo campeón indiscutido de peso supermediano, Terrence Crawford fue detenido por un oficial en Omaha, Nebraska, debido a que iba manejando de forma imprudente.

En un video grabado por las personas que acompañaban a Terrence Crawford se observa como el oficial le apunta al pedirle que baje de su carro y a pesar de ello el boxeador mantuvo la calma.

Omaha police reportedly ‘mistakenly’ held champion Terence ‘Bud’ Crawford at gunpoint after he left his parade in the city he was born; now the police are being ‘investigated,’ according to the mayor. pic.twitter.com/tMULyEUx6T — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) September 28, 2025

De acuerdo a múltiples reportes, el oficial sacó su pistola debido a que vio que había un arma de fuego en el lado del conductor, pero posteriormente se dio a conocer que todos los que viajaban a bordo del vehículo tenían permiso para portarlas.

Alcalde de Omaha asegura que se investigará detención a Terrence Crawford

De acuerdo a la policía, en la madrugada del domingo notaron que un vehículo iba conduciendo de forma imprudente cerca del centro de Omaha, por lo que un oficial lo detuvo y posteriormente se dieron cuenta de que era Terrence Crawford.

A pesar de que los oficiales se percataron de que el conductor era Terrence Crawford, le impusieron una multa por el manejo imprudente. Sin embargo, John Ewing, alcalde de Omaha, asegura que ya hay una investigación interna por el hecho de que le apuntaron con un arma.

“Debemos de asegurarnos de que cada residente, sin importar quien sea, se sienta seguro y respetado en Omaha…”, declaró el alcalde de la ciudad luego de que se viralizara el video en redes sociales.