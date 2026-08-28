La Vuelta a México, correspondiente a las competencias de ciclismo, podría regresar al calendario internacional en enero de 2027, después de varios años de ausencia.

La competencia, considerada una de las carreras más emblemáticas del ciclismo latinoamericano, buscaría volver a celebrarse con un recorrido de cinco etapas y con la posibilidad de contar con Isaac del Toro y el UAE Team Emirates-XRG.

El periodista David Faitelson adelantó algunos detalles del proyecto y aseguró que la carrera ya se encuentra contemplada para el próximo año.

“Puedo adelantarles que la Vuelta a México en bicicleta regresa. Montaña, puede ser La Malinche, Tlaxcala, y cierre en la Ciudad de México. Serán cinco etapas en enero del 2027 y se espera que Isaac del Toro y el equipo UAE sean parte de ella”. David Faitelson, periodista.

Vuelta a México se disputó por última vez en 2017

La Vuelta a México permanece suspendida desde 2017, pero el creciente interés por el ciclismo ha impulsado la intención de recuperar una prueba que podría convertirse nuevamente en una plataforma para corredores nacionales e internacionales.

La expectativa alrededor de la competencia está relacionada en buena medida con el crecimiento que ha experimentado el ciclismo mexicano gracias a los resultados internacionales de Isaac del Toro, quien se ha convertido en uno de los principales referentes nacionales de este deporte.

Vuelta a México celebrada en 2012. (MEXSPORT/CONADE / MEXSPORT)

Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, explicó que la propuesta se encuentra en una etapa inicial de conversaciones y posteriormente será presentada ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Vuelta a México dependerá de varios factores

Para concretar el regreso de la Vuelta a México será necesaria la participación de distintos sectores, pues la Federación de Ciclismo requiere el respaldo de patrocinadores, gobiernos estatales y autoridades deportivas para organizar el recorrido y garantizar las condiciones necesarias.

“Para que la carrera se concrete, se necesita el interés de los estados por donde pasaría el recorrido, además del apoyo de patrocinadores y la coordinación de las autoridades deportivas del país”. Bernardo de la Garza, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo.

De concretarse, México podría recuperar una de sus grandes competencias ciclistas y hacerlo con la posibilidad de tener a Isaac del Toro como una de sus principales figuras.