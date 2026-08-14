Finlay Tarling fue un ciclista galés especializado en pruebas de ruta y pista. Con apenas 19 años, era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo británico y competía para el NSN Development Team.

El deportista murió el 14 de agosto de 2026, después de sufrir un accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal.

Finlay Tarling fue arrollado por un vehículo que ingresó al recorrido de la carrera y, pese a la atención médica, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

¿Quién fue Finlay Tarling ?

Finlay Tarling nació en Ffos-y-ffin, Ceredigion, Gales, y comenzó desde pequeño en el ciclismo. Era el hermano menor del también ciclista Josh Tarling, quien compite en ruta y pista y ha representado a Gran Bretaña en competencias internacionales.

Tarling destacó especialmente en las pruebas de contrarreloj y ciclismo de pista. En 2023 consiguió la medalla de plata en la persecución por equipos del Campeonato Europeo Juvenil de Pista y también obtuvo el segundo lugar en el Chrono des Nations juvenil.

En 2024 consiguió el oro con Team Wales en la persecución por equipos del Campeonato Nacional Británico de Pista, además de varias medallas de bronce en el Campeonato Europeo y el Campeonato Mundial Juvenil de Pista.

¿Qué edad tenía Finlay Tarling ?

Finlay Tarling nació el 2 de octubre de 2006. Tenía 19 años al momento de su muerte. La Unión Ciclista Internacional (UCI) registra su nacionalidad como británica y su lugar de nacimiento como Gales.

¿Finlay Tarling tenía hijos?

Hasta el momento no existe información pública que confirme que Finlay Tarling tuviera hijos.

¿Qué estudios tenía Finlay Tarling ?

El ciclista Finley Tarling dedicó su vida al ciclismo y las competencias juveniles de Gran Bretaña.

¿En qué trabajó Finlay Tarling ?

La trayectoria de Finlay Tarling se desarrolló como ciclista profesional y juvenil. Entre los equipos que integró se encuentran:

2023-2024: Willebrord Wil Vooruit, equipo neerlandés en el que compitió durante su etapa juvenil.

2025: Israel Premier Tech Academy, equipo continental en el que comenzó su etapa dentro de la categoría Sub-23. La UCI también registra una participación con Team Inspired Tin durante 2025.

2026: NSN Development Team, equipo con el que competía al momento de su muerte.

Durante 2026 logró algunos de los mejores resultados de su corta carrera. Fue segundo en una etapa del Tour de Ruanda, cuarto en otra y consiguió el tercer lugar en el Campeonato Nacional Británico Sub-23 de contrarreloj.

También había participado en competencias como O Gran Camiño, el Tour de Ruanda y el Tour of Britain, donde British Cycling destacó su participación como una de las jóvenes promesas del ciclismo galés.