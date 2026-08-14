El ciclista de 19 años originario de Gales, Finlay Tarling, murió hoy viernes 14 de agosto luego de sufrir un accidente durante su participación en la Vuelta a Portugal.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, la muerte del joven deportista ocurrió mientras disputaba la octava etapa de la competición que se realizó entre Melgaço y Fafe al norte de Portugal.

En torno a los hechos que derivaron en la muerte de Finlay Tarling, la misma organización de la Vuelta a Portugal indicó que se trató de un “grave accidente”.

Accidente durante la Vuelta a Portugal causa la muerte de Finlay Tarling, ciclista de 19 años

El viernes 14 de agosto el ciclismo mundial se vistió de luto debido a que el joven ciclista, Finlay Tarling, murió en pleno desarrollo de la competencia internacional, Vuelta a Europa.

Sobre lo ocurrido, se reporta que el deportista se vio involucrado en un accidente mientras se desarrollaba la octava etapa del certamen en la comunidad de Ponte de Lima.

Al respecto, se refiere que ocurrió un grave accidente por el cual Finlay Tarling sufrió un impacto frontal con un vehículo motor que no estaba relacionado con la Vuelta a Portugal.

Tras ello, informes preliminares establecen que el ciclista de 19 años sufrió un paro cardiorrespiratorio por el cual los servicios médicos no pudieron reanimarlo a pesar de lo esfuerzos.

Vuelta a Portugal lamenta muerte de Finlay Tarling (@VoltaPortugal)

Por la trágica muerte de Finlay Tarling, la directiva de a Vuelta a Portugal expresó una profunda consternación y envió sus condolencias a sus familiares, compañeros de equipo y seres queridos.

Además, con el fin de respetar el luto, la organización de la competencia internacional determinó cancelar de manera definitiva la ceremonia de premiación en el podio.

Conductor ajeno a la Vuelta a Portugal atropelló a Finlay Tarling

Sobre el accidente que provocó la muerte de Finlay Tarling, reportes policiales confirman que el vehículo involucrado era ajeno a la caravana oficial de la Vuelta a Portugal.

En torno al punto, se reporta que el conductor del automóvil ignoró las señales de advertencia del personal de seguridad e invadió la vía en sentido contrario durante el trayecto.

Tras lo ocurrido, la Guardia Nacional Republicana asumió la investigación en el sitio del suceso, detuvo al conductor y lo puso bajo custodia para deslindar las responsabilidades legales.

En tanto, autoridades locales y peritos de tránsito continúan realizando los peritajes para esclarecer minuciosamente cómo el vehículo logró evadir los filtros de control establecidos en la carrera.