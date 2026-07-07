Gilberto Mora reaparece tras la derrota de México en el Mundial 2026 y asegura que ser parte de la Selección Mexicana era su “mayor sueño hecho realidad”.

“Gracias México. Mi mayor sueño hecho realidad, gracias por todo su apoyo” Gilberto Mora

El jugador de 17 años agradeció a quienes creyeron y apoyaron a la Selección Mexicana y admite que vive en duelo tras la derrota de México vs Inglaterra.

Gil Mora rompe el silencio tras la eliminación de México del Mundial 2026

Gilberto Mora compartió dos mensajes en redes sociales para agradecer a la afición mexicana por su apoyo durante el Mundial 2026.

El futbolista compartió varias fotos de él en la cancha y aseguró que jugar en la Selección Mexicana había sido un sueño hecho realidad.

Agradeció a quienes lo apoyaron y confiaron en la Selección, además de que aseguró que “Los tiempos de dos eran perfectos”, por lo que tendría más oportunidades de mostrar su talento en la cancha.

Gilberto Mora también dedicó unas palabras en Facebook a la afición mexicana, donde asegura que él y sus compañeros “dieron todo en la cancha”.

Gilberto Mora rompe el silencio tras la derrota de México (Instagram/@gil_morita)

Gilberto Mora admite que enfrenta un duelo por la eliminación de México

Una vez más, Gilberto Mora agradeció a sus seguidores y fans de la Selección Mexicana por su apoyo a lo largo de un mes y cinco partidos.

“Gracias a todos los que creyeron, apoyaron y caminaron con nosotros” Gilberto Mora

Gilberto Mora admitió que la derrota de México le había dolido, pero estaba tranquilo, ya que él y sus compañeros habían entregado todo su esfuerzo en la cancha.

“Hoy duele, pero también voy con la tranquilidad de haber entregado absolutamente todo por este escudo. Gracias México” Gilberto Mora

Los seguidores de Gilberto Mora agradecieron su esfuerzo en la cancha y lo llenaron de halados, pues a sus 17 años jugó su primer mundial.

Compañeros de Gilberto Mora y Xolos reconocieron el talento y trabajo del jugador: “juega mucho usted. Gracias por tantas alegrías”, escribió Xolos en la cuenta de Instagram de “Morita”.

Raúl Jiménez también comentó la publicación de Gilberto Mora y asegura que el sueño mundialista vivirá en él: “Quién mejor que tú para seguir haciéndonos soñar”.