De acuerdo con diversas fuentes, Gonzalo Piovi, defensa argentino de 30 años, está muy cerca de salir de Cruz Azul y su destino sería el Inter de Miami, donde compartirá con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets.

7.5 millones de dólares serían los que Inter de Miami puso sobre la mesa para llevarse a Gonzalo Piovi, además de que le habrían ofrecido un mejor sueldo del que percibe en Cruz Azul.

A pesar de que la transferencia está muy cerca de darse, la directiva de la Máquina le habría puesto una condición de la de las Garzas antes de que se concrete la negociación por el defensa sudamericano.

Cruz Azul buscaría retrasar salida de Gonzalo Piovi al Inter de Miami

De acuerdo a información compartida por ESPN, Cruz Azul no ha puesto trabas a las negociaciones con Inter de Miami por el traspaso de Gonzalo Piovi, pero sí habrían puesto una condición.

Debido a lo repentino que fue el interés de Inter de Miami por Gonzalo Piovi y a lo rápido que han progresado las negociaciones, Cruz Azul habría pedido que el jugador se quede al menos hasta después del partido ante Santos Laguna.

Directiva de Cruz Azul busca salida de Kevin Mier y Gonzalo Piovi (Harry Castiblanco / Mexsport)

¿El motivo? Jesús Orozco Chiquete, quien se espera que tome el lugar del central argentino, fue expulsado en el partido ante y está suspendido para el encuentro ante los Guerreros.

Llegada de Gonzalo Piovi a Inter de Miami se complica por límite salarial de la MLS

Tom Bogert, periodista que cubre a la MLS, reveló que una de las dificultades que enfrenta el Inter de Miami para completar la contratación de Gonzalo Piovi es el límite salarial que tiene la liga norteamericana.

Sin embargo, el Inter de Miami estaría muy cerca de cerrar la salida de Federico Redondo, mediocampista argentino de 22 años que no se ha ganado un lugar en el 11 inicial de Javier Mascherano.

Luego de las llegadas de Rodrigo de Paul, el juvenil argentino fue relegado al banquillo de las Garzas y ahora su destino apuntaría al Elche de España. Dicha salida facilitaría la llegada de Gonzalo Piovi al equipo.