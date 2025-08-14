El futbolista Gonzalo Piovi está cerca de unirse a la plantilla del Inter Miami, no obstante, Cruz Azul tiene en la mira hacer algo que a nadie de los aficionados les gustará tras la salida del futbolista.

A pesar de que la transferencia de Gonzalo Piovi es casi un hecho, la directiva de Cruz Azul tiene en sus planes una situación que a nadie de los celestes les gustara, pues no piensan traer más refuerzos.

De acuerdo con El Francotirador, La Máquina no irá por otro defensa central tras la salida de Gonzalo Piovi debido a que el equipo no piensa gastar más y tienen fé en Orozco Chiquete.

“La Maquinola no va por otro central, no lo están buscando, pues confían en que Orozco Chiquete tome el puesto, que Lira se consolide abajo junto a Ditta, y que si necesitan un cambio sea Omar Campos recorriendo al centro, o el juvenil Jaziel Mendoza, un chaval de 20 años”, dijo la fuente antes mencionada.

A nadie le gustará lo que Cruz Azul haría tras la salida de Gonzalo Piovi

El Francotirador informa que Cruz Azul tiene total confianza en su plantel actual e incluso pondrían al canterano celeste de 20 años de edad, Jaziel Mendoza.

La fuente señala que habrá muchos rumores de supuestos posibles refuerzos para Cruz Azul, sin embargo, todo se quedará ahí y La Máquina no traería a nadie más para reforzar la plantilla celeste.

“Empezarás a escuchar muchos nombres de aquí para allá como supuestos refuerzos, pero todos serán movidos por promotores y los que ahora quieren acomodarse como los ‘nuevos asesores de presidencia’ (motivo de otro futuro Franco), pues los anteriores están más borrados que pizarrón de primaria. La única forma que llegue otro fichaje a La Noria es que se aparezca una Rosa de Guadalupe, una oferta de esas casi milagrosas, cosa que ocurre muy de vez en cuando”, añadió El Francotirador sobre la desilusión que a nadie le gustará tras la salida de Gonzalo Piovi.

Cruz Azul retrasaría la salida de Gonzalo Piovi a Inter Miami

Pese a que casi está prácticamente cerrado el fichaje de Gonzalo Piovi, reportes afirman que Cruz Azul puso una condición para que pueda salir del plantel.

La Máquina habría pedido que Gonzalo Piovi se quede al menos hasta el partido ante Santos Laguna debido a que Chiquete Orozco tomará su lugar, pero no estará ante los laguneros porque fue expulsado.