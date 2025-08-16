¿Futbolista y director deportivo? Messi, astro argentino que juega en el Inter de Miami, estaría jugando un papel crucial en las negociaciones de su equipo con Cruz Azul por el traspaso de Gonzalo Piovi.

Cuando se creía que con el fallido fichaje de Luka Jovic había terminado el mercado de fichajes para Cruz Azul, se supo que Inter de Miami de Messi estaba interesado en contratar a Gonzalo Piovi.

A pesar de que el central argentino de 31 años de edad es visto por un sector de la afición de la Máquina como uno de los referentes del plantel, ahora su salida a la MLS está muy cerca de darse y todo gracias a la Pulga.

Messi habría llamado a Gonzalo Piovi para que dejara al Cruz Azul para unirse al Inter de Miami

Con base en información compartida por diversas fuentes, uno de los motivos por los que Gonzalo Piovi habría decidido aceptar la oferta para irse al Inter de Miami fue porque Messi lo llamó personalmente.

Luego de que el Inter de Miami fichara a Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Rodrigo de Paul, ahora Messi también la habría hecho de director deportivo llamando a Gonzalo Piovi.

Inter Miami buscaría fichar a una de las máximas figuras de Cruz Azul (Juan Carlos Ocampo / Mexsport)

Si bien no es normal que los futbolistas tengan un peso específico a la hora de los fichajes de su equipo, el astro argentino no es cualquier jugador y habría utilizado su figura para convencer a su compatriota de cambiar a la Liga MX por la MLS.

¿Juega y se va? Gonzalo Piovi tendría su último partido en Cruz Azul ante Santos Laguna

Debido a que las negociaciones entre Inter de Miami y Cruz Azul siguen avanzando, los más probable es que el partido de hoy entra la Máquina y Santos Laguna sea el último de Gonzalo Piovi.

De hecho, trascendió que Cruz Azul le pidió a Inter de Miami que al menos dejaran que Gonzalo Piovi se quedara en la Liga MX para este partido, pues Jesús Orozco Chiquete fue expulsado la jornada pasada ante Atlético de San Luis.

En caso de que se concrete la salida del defensa argentino, se espera que sea Orozco Chiquete quien dé un paso al frente y ocupe su lugar en la zaga de la Máquina, junto a Willer Ditta y Erik Lira.