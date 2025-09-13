En el futbol mexicano, todavía se hacen cosas que en otras ligas quedaron muy atrás. Veamos la importante decisión que tomó el América previo al Clásico Nacional ante Chivas.

Y es que los equipos mexicanos siguen en el ‘conservadurismo’ futbolístico. Es por eso que América le ha copiado a los clubes grandes, habrá analizar cómo le va después del partido contra Chivas.

Un ejemplo de esto, es que aún no implementan la tecnología en sus entrenamientos y partidos. Es decir, aunque es caro, los grandes equipos tienen datos de todo, desde el rendimiento de los futbolistas hasta de su salud.

Cuando las diferencias son tan pequeñas, esto puede acercarte un poco más al objetivo. Todos los aspectos, físico, psicológico, técnico y táctico, son tomados en cuenta.

América copia a los mejores del mundo y toma impactante decisión previo al Clásico ante Chivas

Como vimos, América ha tomado una decisión importante antes del partido ante Chivas. En un Clásico de tal trascendencia, todo cuenta.

Resulta que, con información de Gibrán Araige, los futbolistas del América no hará la famosa concentración que todos los clubes de la Liga MX hacen. Por lo que llegarán cada uno por su cuenta.

¿Qué son las concentraciones y por qué los mejores clubes las dejaron de hacer? América copia este estilo

Desde hace tiempo, los equipos de la Liga MX, incluido América, hacen concentraciones antes de cualquier partido. Esto no es más que juntar a los jugadores en un hotel para que se aíslen del exterior, ya sea de local o de visitante, y así llegan todos juntos al estadio.

Estas concentraciones las dejaron de hacer los equipos europeos porque se dieron cuenta que no había mucha diferencia o que podría llegar a perjudicar a algunos. Y es que muchas veces solo era descansar sin hacer nada más, incluso alejado de sus familias.