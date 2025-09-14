Chivas se metió al Estadio Ciudad de los Deportes y le arrebató los tres puntos a Club América, victoria que tuvo de todo, pues hasta un conato de bronca se desató en la segunda mitad.

La bronca puso a jugadores de Club América y Chivas frente a frente, pero ya conocemos el origen de la pelea y sí, no le gustará nada a los fans azulcremas.

En un video captado desde la tribuna se puede observar que es un jugador de Club América el que empuja a un elemento de Chivas; a partir de ese momento se desencadenan los golpes en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Chiquito Sánchez, de Club América, inició la pelea contra los jugadores de Chivas en el Clásico Nacional

Fue en la segunda mitad que se encendieron los ánimos en el Clásico Nacional y aunque en la televisora se observan los empujones, una toma desde la tribuna reveló quien inició la pelea en el partido América vs Chivas celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En el video se puede observar cómo Chiquito Sánchez empuja a Érick Gutiérrez y éste cae al césped. Sus compañeros llegan para defenderlo y es entonces que inicia la pelea entre jugadores de América y Chivas.

El árbitro observó los empujones y tanto Chiquito Sánchez como Érick Gutiérrez vieron la tarjeta amarilla.

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Luego de perder el Clásico Nacional ante Chivas por marcador de 1-2, Club América tendrá una visita muy complicada, pues jugará en el Estadio BBVA ante Rayados de Monterrey en el marco de la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Rayados vs América se jugará el sábado 20 de septiembre a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Rayados se presentará al choque ante América en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que las Águilas buscarán recuperar la senda del triunfo luego del revés ante Chivas en el Clásico Nacional.