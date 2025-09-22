El futbolista del Atlético de San Luis, Joao Pedro, volvió a dar cátedra en el partido que enfrentó junto a su equipo ante el Santos Laguna en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, lo que confirma que ha sido el mejor fichaje del futbol mexicano por encima de otras estrellas de renombre.

Atlético de San Luis derrotó de forma contundente en la Liga MX a Santos Laguna de la mano de Joao Pedro por un marcador de 1-4 en el Estadio TSM. El primer golpe de los potosinos llegó al minuto 37 cuando Juan Manuel Sanabria ejecutó un tiro libre casi perfecto para poner el 1-0 antes de finalizar los primeros 45 minutos.

Ya para la segunda mitad, el Atlético de San Luis amplió la ventaja al minuto 50 con una definición de Benjamín Galdames y 10 minutos después apareció Joao Pedro en el área para marcar la tercera anotación con un remate de derecha.

GOLEADOR 🔥 Doblete de João Pedro, que se consolida como líder de goleo individual del torneo, con 8 tantos.



* El cuarto de @AtletideSanLuis sobre los Guerreros. 📹#J9 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/Wqtj7OQFmy — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 22, 2025

Santos Laguna descontó con cabezazo de Kevin Balanta al minuto 63, pero la esperanza les duró muy poco, ya que al minuto 73 Joao Pedro marcó su doblete, pero ahora de cabeza, para sellar el 1-4 definitivo.

Joao Pedro: el mejor fichaje de la Liga MX y que resultó ser una ganga

Joao Pedro puede ser considerado el mejor fichaje de la Liga MX, pues con su doblete ante Santos Laguna, ha alcanzado la cima del título de goleo con 8 goles por encima de Sergio Canales, de Monterrey, quien incluso volvió a sumar para su registro personal de anotaciones.

En la lista de goleadores que lidera Joao Pedro, procedente del Hull City, le siguen Sergio Canales con 6 y Frank Boya, de Xolos de Tijuana con 5 anotaciones.

El italiano de 33 años de edad ha disputado 9 encuentros en los que ha tenido 22 tiros y 15 de ellos a portería, por lo que se ha consolidado en tan poco tiempo en uno de los mejores fichajes del Atlético de San Luis y por supuesto de la Liga MX.

¿Cuánto le costó Joao Pedro al Atlético de San Luis?

Joao Pedro finalizó su contrato con el Hull City de Inglaterra tras una última temporada con el equipo de la Championship donde disputó 35 partidos, en los que marcó 6 goles y colaboró con dos asistencias.

Pese a tener una buena temporada con el equipo inglés, Joao Pedro llegó gratis al Atlético de San Luis tras no renovar contrato, por lo que el equipo de la Liga MX encontró en el italiano un gran fichaje para su plantilla y sin gastar ningún solo centavo.