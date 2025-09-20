Nuevamente el mundo del futbol está de luto y esta vez, las malas noticias generaron también un impacto en la Liga MX toda vez que un exjugador de León fue asesinado a causa de un tiroteo en su domicilio en Ecuador, esto según los diferentes reportes que han surgido en las últimas horas desde aquel país.

Se trata de Jonathan González (QEPD), quien perdió la vida a los 31 años de edad luego de un ataque con armas de fuego en su domicilio por razones todavía desconocidas, aunque se espera que después de las investigaciones se sepa más del tema relacionado con cómo fue asesinado del exjugador de equipos como León en su paso por la Liga MX.

Cabe mencionar que este no es el primer hecho violento que sacude al futbol de Ecuador, toda vez que la semana pasada, sucedió un ataque armado en la región de Manta en la cual, jugadores del Exapromo Costa de la Segunda División fallecieron tras un ataque armado, tal como sucedió con González.

¿Quién fue Jonathan González?

Jonathan González nació en 1994 y desde muy joven mostró sus condiciones futbolísticas con Independiente del Valle, escuadra con la que dio sus primeros pasos en el futbol profesional, donde no tardó en llamar la atención en el extranjero, puntualmente en México, a donde fue traído por los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Luego de no poder evitar el descenso de los Melenudos, Jonathan González logró mantenerse en la Primera División del futbol mexicano toda vez que León decidió hacerse con sus servicios; sin embargo, su paso con los Panzas Verdes fue efímero y tras unos meses, abandonó la institución para regresar al futbol ecuatoriano. Más adelante volvería a México para jugar con Dorados.

En Sudamérica, González también vistió la camiseta de Olimpia en Paraguay, así como la de Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Cuenca en su natal Ecuador. El equipo 22 de julio fue el último club en el que militó y con el cual alcanzó el ascenso a la Segunda División de su país, pero poco después de eso fue asesinado.

Descanse en Paz 🕊️ pic.twitter.com/fGCiGuzfGr — Club León (@clubleonfc) September 20, 2025

Clubes lamentan la muerte de Jonathan González

La muerte de Jonathan González no pasó inadvertida para algunos de los clubes en los que jugó, los cuales dejaron sus condolencias en redes sociales, como el caso de Olimpia, que hizo una publicación relacionada con el tema.

“Lamentamos el fallecimiento de Jonathan González, futbolista que defendió nuestra camiseta en el año 2017. En este momento de profundo dolor, acompañamos a los miembros de su familia y allegados”, publicó Olimpia sobre la muerte de Jonathan González.

Por su parte, el Club León publicó una esquela en la que se unió a la pena de familiares y seres queridos de Jonathan González por su fallecimiento.