La temporada de la Fórmula 1 continúa con el GP de Canadá 2026. Las actividades serán entre las entre las 10:30 y 14 horas. Transmiten SKY Sports, Izzi y F1TV con Checo Pérez en la pista.
GP de Canadá 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 continúa su temporada con el GP de Canadá 2026, cuyas actividades inician el viernes 22 de mayo y culminan el domingo 24 de mayo.
GP de Canadá 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de Canadá 2026 de la Fórmula 1 tendrá una práctica, continuará con el sprint, la clasificación y el evento cerrará con la carrera principal.
Los horarios de actividades van de las 10:30 a las 14 horas.
A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Canadá 2026:
- Práctica 1 | Viernes 22 de mayo | 10:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Sprint clasificatorio | Viernes 22 de mayo | 14:30 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Sprint | Sábado 23 de mayo | 10 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- Clasificación carrera | Sábado 23 de mayo | 14 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
- GP de Canadá 2026 | Domingo 24 de mayo | 14 horas | SKY Sports, Izzi y F1TV
GP de Canadá 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La transmisión del GP de Canadá 2026 será a través de la cadena SKY Sports, Izzi, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de Canadá 2026
- Fecha: Domingo 24 de marzo de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito Gilles Villeneuve
- Transmisión: SKY Sports, Izzi y F1TV