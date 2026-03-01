La Jornada 8 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 19 puntos, tras ganarle a Rayados, mientras que Pumas y Toluca se mantienen invictos en la Liga MX.

  1. Cruz Azul | 19 puntos
  2. Toluca | 18 puntos
  3. Chivas | 18 puntos
  4. Pumas | 16 puntos
  5. Pachuca | 14 puntos
  6. Tigres | 13 puntos
  7. Atlas | 13 puntos
  8. América | 11 puntos
  9. Rayados | 10 puntos
  10. León | 10 puntos
  11. Tijuana | 9 puntos
  12. Necaxa | 9 puntos
  13. Puebla | 8 puntos
  14. San Luis | 7 puntos
  15. Juárez | 7 puntos
  16. Mazatlán | 7 puntos
  17. Querétaro | 6 puntos
  18. Santos | 2 puntos
Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026.
Tigres sumó una victoria clave para mantenerse en los ocho primeros lugares de la tabla general de la Liga MX.

Chivas perdió el liderato, resultado que reacomodó la tabla y anticipa duelos vibrantes en la Jornada 9.

Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 27 de febrero con las victorias de Mazatlán y Juárez.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX:

  • Mazatlán 1-0 Pachuca
  • Querétaro 2-2 Santos
  • Juárez 3-1 Atlas
  • Tijuana 1-1 Pumas
  • San Luis 0-1 Puebla
  • Toluca 2-0 Chivas
  • Rayados 0-2 Cruz Azul
  • León 2-1 Necaxa
  • América 1-4 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 9 de la Liga MX, que dará inicio el martes 3 de marzo con 4 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX:

Martes 3 de marzo

  • Pachuca vs Necaxa | 19 horas
  • Santos vs Cruz Azul | 19 horas
  • San Luis vs Mazatlán | 21 horas
  • Pumas vs Toluca | 21:10 horas

Miércoles 4 de marzo

  • Puebla vs Tigres | 19 horas
  • Rayados vs Querétaro | 19 horas
  • Atlas vs Tijuana | 21 horas
  • América vs Juárez | 21 horas