Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026.

La Jornada 8 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 19 puntos, tras ganarle a Rayados, mientras que Pumas y Toluca se mantienen invictos en la Liga MX.
- Cruz Azul | 19 puntos
- Toluca | 18 puntos
- Chivas | 18 puntos
- Pumas | 16 puntos
- Pachuca | 14 puntos
- Tigres | 13 puntos
- Atlas | 13 puntos
- América | 11 puntos
- Rayados | 10 puntos
- León | 10 puntos
- Tijuana | 9 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- Puebla | 8 puntos
- San Luis | 7 puntos
- Juárez | 7 puntos
- Mazatlán | 7 puntos
- Querétaro | 6 puntos
- Santos | 2 puntos
Tigres sumó una victoria clave para mantenerse en los ocho primeros lugares de la tabla general de la Liga MX.
Chivas perdió el liderato, resultado que reacomodó la tabla y anticipa duelos vibrantes en la Jornada 9.
Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 27 de febrero con las victorias de Mazatlán y Juárez.
Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX:
- Mazatlán 1-0 Pachuca
- Querétaro 2-2 Santos
- Juárez 3-1 Atlas
- Tijuana 1-1 Pumas
- San Luis 0-1 Puebla
- Toluca 2-0 Chivas
- Rayados 0-2 Cruz Azul
- León 2-1 Necaxa
- América 1-4 Tigres
Fechas y horarios de la Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX
El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 9 de la Liga MX, que dará inicio el martes 3 de marzo con 4 partidos.
Fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX:
Martes 3 de marzo
- Pachuca vs Necaxa | 19 horas
- Santos vs Cruz Azul | 19 horas
- San Luis vs Mazatlán | 21 horas
- Pumas vs Toluca | 21:10 horas
Miércoles 4 de marzo
- Puebla vs Tigres | 19 horas
- Rayados vs Querétaro | 19 horas
- Atlas vs Tijuana | 21 horas
- América vs Juárez | 21 horas