La Jornada 8 del Clausura 2026 dejó a Cruz Azul como líder con 19 puntos, tras ganarle a Rayados, mientras que Pumas y Toluca se mantienen invictos en la Liga MX.

Cruz Azul | 19 puntos Toluca | 18 puntos Chivas | 18 puntos Pumas | 16 puntos Pachuca | 14 puntos Tigres | 13 puntos Atlas | 13 puntos América | 11 puntos Rayados | 10 puntos León | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Necaxa | 9 puntos Puebla | 8 puntos San Luis | 7 puntos Juárez | 7 puntos Mazatlán | 7 puntos Querétaro | 6 puntos Santos | 2 puntos

Tabla de posiciones de Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 8 del Clausura 2026. (quinto partido)

Tigres sumó una victoria clave para mantenerse en los ocho primeros lugares de la tabla general de la Liga MX.

Chivas perdió el liderato, resultado que reacomodó la tabla y anticipa duelos vibrantes en la Jornada 9.

Resultados de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX

La Jornada 8 del Clausura 2026 en la Liga MX arrancó el viernes 27 de febrero con las victorias de Mazatlán y Juárez.

Estos son todos los resultados de la Jornada 8 de la Liga MX:

Mazatlán 1-0 Pachuca

Querétaro 2-2 Santos

Juárez 3-1 Atlas

Tijuana 1-1 Pumas

San Luis 0-1 Puebla

Toluca 2-0 Chivas

Rayados 0-2 Cruz Azul

León 2-1 Necaxa

América 1-4 Tigres

Fechas y horarios de la Jornada 9 del Clausura 2026 en la Liga MX

El Clausura 2026 sigue su marcha con la Jornada 9 de la Liga MX, que dará inicio el martes 3 de marzo con 4 partidos.

Fechas y horarios de la Jornada 9 de la Liga MX:

Martes 3 de marzo

Pachuca vs Necaxa | 19 horas

Santos vs Cruz Azul | 19 horas

San Luis vs Mazatlán | 21 horas

Pumas vs Toluca | 21:10 horas

Miércoles 4 de marzo