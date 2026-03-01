Rayados vs Querétaro chocan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por ViX.

Partido: Rayados vs Querétaro

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Rayados vs Querétaro: Fecha para ver la Jornada 9 de Liga MX

Rayados vs Querétaro se medirán el miércoles 4 de marzo en la Jornada 9 de la Liga MX.

Rayados vs Querétaro: Horario para ver la Jornada 9 de Liga MX

El sábado 28 de febrero a las 19 horas se enfrentan Rayados vs Querétaro en la Liga MX.

Rayados vs Querétaro: Canal para ver la Jornada 9 de Liga MX

¿Cómo llegan Rayados y Querétaro a la Jornada 9 de la Liga MX?

Con 10 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 7 en la que perdió 0-2 ante Pumas.

Rayados necesita ganar los tres puntos en su cancha para no rezagarse en la pelea por el título del Clausura 2026.

Querétaro suma 5 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX, un torneo en el que no aspira a mucho, ya que está lejos de los primeros lugares de la competencia.