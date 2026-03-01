Puebla vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por Canal 7y FOX One.

  • Partido: Puebla vs Tigres
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: Canal 7 y FOX One

Puebla vs Tigres: Día para ver la Jornada 9 de Liga MX

Puebla vs Tigres se medirán el miércoles 4 de marzo de 2026 como parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Puebla vs Tigres: Hora para ver la Jornada 9 de Liga MX

A las 19 horas inicia el partido Puebla vs Tigres en la Jornada 9 de la Liga MX.

Puebla vs Tigres: Canal para ver la Jornada 9 de Liga MX

Canal 7 y FOX One transmitirán el partido Puebla vs Tigres.

Ángel Correa, Tigres
Ángel Correa, Tigres (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cómo llegan Puebla vs Tigres a la Jornada 9 de la Liga MX?

Con 5 puntos, Puebla se ubica en el lugar 15 de la Liga MX tras 7 jornadas, alejado de cualquier posibilidad de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

Tigres vive un momento muy distinto que el Puebla, con aspiraciones de entrar a la Liguilla en busca del campeonato.