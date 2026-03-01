Puebla vs Tigres juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por Canal 7y FOX One.
- Partido: Puebla vs Tigres
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
Puebla vs Tigres: Día para ver la Jornada 9 de Liga MX
Puebla vs Tigres se medirán el miércoles 4 de marzo de 2026 como parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Puebla vs Tigres: Hora para ver la Jornada 9 de Liga MX
A las 19 horas inicia el partido Puebla vs Tigres en la Jornada 9 de la Liga MX.
Puebla vs Tigres: Canal para ver la Jornada 9 de Liga MX
Canal 7 y FOX One transmitirán el partido Puebla vs Tigres.
- Partido: Puebla vs Tigres
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
¿Cómo llegan Puebla vs Tigres a la Jornada 9 de la Liga MX?
Con 5 puntos, Puebla se ubica en el lugar 15 de la Liga MX tras 7 jornadas, alejado de cualquier posibilidad de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.
Tigres vive un momento muy distinto que el Puebla, con aspiraciones de entrar a la Liguilla en busca del campeonato.