Santos vs Cruz Azul juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el martes 3 de marzo de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN, ESPN y Disney+.

Partido: Santos vs Cruz Azul

Fase: Jornada 9

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Corona

Transmisión: ViX, TUDN, ESPN y Disney+.

¿Cómo llegan Santos y Cruz Azul en el partido de la Jornada 9 de la Liga MX?

Santos llega como el peor equipo de la Liga MX a su partido ante Cruz Azul, y en la Jornada 8 enfrentaron al Querétaro.

Cruz Azul pelea por el liderato de la Liga MX y en la Jornada 8 visitó a Rayados en el Estadio BBVA.