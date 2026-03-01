Santos vs Cruz Azul juegan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el martes 3 de marzo de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN, ESPN y Disney+.
- Partido: Santos vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 9
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Corona
- Transmisión: ViX, TUDN, ESPN y Disney+.
Santos vs Cruz Azul: A qué hora ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX
Santos vs Cruz Azul se enfrentarán el martes 3 de marzo como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.
Santos vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX?
¿Cómo llegan Santos y Cruz Azul en el partido de la Jornada 9 de la Liga MX?
Santos llega como el peor equipo de la Liga MX a su partido ante Cruz Azul, y en la Jornada 8 enfrentaron al Querétaro.
Cruz Azul pelea por el liderato de la Liga MX y en la Jornada 8 visitó a Rayados en el Estadio BBVA.